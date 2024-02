Governo do Estado entrega torre de salvamento ao Corpo de Bombeiros reforçando o treinamento de resgate em alturas

A torre de salvamento em alturas entregue na nesta quinta-feira (15) ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) representa o fortalecimento do compromisso do Governo de Rondônia em proteger e salvar vidas. A estrutura de 16,20 metros, permitirá maior treinamento em altura, com a realização de diversos exercícios e simulações que contribuirão diretamente para a qualidade do serviço prestado à população, reforçando a formação e aperfeiçoamento de bombeiros militares em ações de salvamento e combate a incêndio.

Construída em uma área de 153,74 metros quadrados e instalado no Centro de Treinamento Operacional de Porto Velho (CTO), a nova estrutura da segurança pública rondoniense teve um custo superior R$ 615.5 mil, provenientes do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (Funesbom) e de emenda parlamentar.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca os investimentos para o Corpo de Bombeiros, assim como às demais instituições de segurança pública do Estado, que estão mais equipadas, preparadas e com mais estrutura para garantir um melhor atendimento à população. Somado à entrega da torre de salvamento, em janeiro deste ano o Governo do Estado entregou dois caminhões Auto Bomba Tanque (ABT), além de viaturas de serviços operacionais e mais de 100 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

“Com a nova estrutura da torre de salvamento, estamos fortalecendo as condições para que cada profissional possa contar com aperfeiçoamento para garantir um serviço cada vez mais eficaz para a população”, ressaltou o governador.

TREINAMENTO

O vice-governador Sérgio Gonçalves pontuou os investimentos que o Governo do Estado está efetuando em todos os setores, a exemplo da segurança pública. “Desde o início o Governo de Rondônia reforça a visão de aparelhar, cada vez mais, as forças policiais e o Corpo de Bombeiros e essa nova estrutura representa o compromisso em garantir o avanço das ações desta Corporação e quem ganha é a população que conta com profissionais e treinamentos que também serão realizados na torre de salvamento.

O comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, acrescentou que a torre é um local adequado e seguro para o treinamento de técnicas que aperfeiçoem o serviço de resgate de vitimas em alturas, a fim de obter êxito em ocorrências em que o salvamento acontece em situação de difícil acesso. “A inauguração desta torre de salvamento é de grande importância para a Corporação, sendo utilizada em treinamento e formação do efetivo em várias técnicas de salvamento, abordagens e combate a incêndio. É mais uma forma dos profissionais poderem aperfeiçoar as técnicas e, isso, representa um avanço para o Corpo de Bombeiro Militar de Rondônia”, salientou.

Fonte: Governo RO