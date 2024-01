Governo do Estado fomenta a economia com a realização da primeira Feira dos Empreendedores nos dias 31 e 1º

Com o objetivo de fortalecer os empreendedores de pequeno porte, o Governo do Estado de Rondônia está organizando a primeira Feira de Empreendedores de 2024, programada para os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. O evento acontecerá na rua Pio XII, ao lado do Palácio Rio Madeira, com início às 07h30min e encerramento às 18h.