Governo do Estado fomenta economia com Feira de Empreendedores “Natal de Luz”

A população da capital de Rondônia pode conferir em um único espaço as melhores produções de Rondônia durante a 2ª edição da Feira dos Empreendedores Natal de Luz, que acontece, das 7h às 21h nesta sexta-feira (1) e se estende até o sábado (2), na Rua Pio XII, ao lado do Palácio Rio Madeira, sede do Governo de Rondônia, em Porto Velho. Há uma diversidade de atrativos à disposição do público como chocolates feitos com o melhor cacau do Brasil e uma diversidade de produtos regionais. Além disso, há um espaço kids destinado a recreação das crianças, e um palco para apresentações de artistas locais.

ATRATIVOS

O público pode degustar, na feira, chocolates feitos com o melhor cacau do Brasil. Os produtos estão em exposição em um dos estandes e podem ser adquiridos por uma valor que varia de R$ 20 a R$ 35. Os chocolates são feitos em uma chocolataria em Jaru, onde a proprietária e a sua mãe compram de três produtores de cacau as amêndoas, inclusive do produtor de Jaru que foi premiado com o melhor cacau do Brasil, em concurso nacional. ‘‘A feira está sendo uma ótima experiência, pois muitas pessoas estão passando a conhecer os nossos produtos’’, afirma a proprietária da chocolataria, Shalom Mendes. Leia Também: Governo de Rondônia entrega escritura pública para famílias rurais de Ariquemes

Outro produto que tem a identidade de Rondônia são as camisas regionais, que segundo a empreendedora Isabele Morgado, é o carro-chefe que traz a mensagem: ‘‘Rondônia não é Roraima’’.‘‘É muito importante esse evento promovido pelo Governo de Rondônia, pois para nós empreendedores é essencial como vitrine para a população conhecer os produtos. E a proposta da nossa marca é cada vez mais trazer a valorização do nosso estado, esse sentimento de pertencimento da população, pois um povo só valoriza sua história quando a conhece’’, ressaltou.

PAGANDO AS CONTAS

Além de valorizar os produtos locais, a movimentação das compras na feira tem trazido alívio para empreendedores que estavam precisando melhorar as vendas. É o caso da empreendedora Cristina Oliveira, que levou frutas frescas produzidas no sítio em União Bandeirantes para a feira, junto com uma torta de frango feita por ela mesma e ainda uma salada com frutas regionais. ‘‘Essa feira é uma benção para nós, pois estávamos em uma situação muito difícil, e com essa iniciativa temos conseguido honrar com nossas contas.

Outra que tem colhido bons resultados é a Luzia da Silva, que tem um viveiro de flores em Porto Velho. ‘‘Essa feira alavanca as vendas da gente, está sendo muito bem divulgada nas redes sociais, e esse novo espaço ficou ótimo. Já vendi bastante, graças a Deus’’. Outra que comemora as boas vendas é Joelma Ferreira, que vende pastel, cachorro-quente, sucos naturais e caldo de cana. “Aqui na feira desde a hora que abrimos já começamos a vender, graças a Deus’’, agradeceu. Leia Também: Edição 682 - Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia

A empreendedora Silvana Aparecida Chagas também faz sucesso na feira com a venda do café, proveniente da lavoura do primo dela no município de Alta Floresta do Oeste e torrado em Porto Velho. ‘‘Essa iniciativa do Governo é maravilhosa, com toda a estrutura que deram para nós: tenda, mesa, cadeiras, energia, iluminação. Eu amei, a gente não tem trabalho quanto a isso, só é trazer os produtos no porta-malas do carro e colocar em exposição. O gratificante para nós é ver as pessoas da cidade conhecerem o nosso produto’’, comemorou.

PARCERIAS

O evento é realizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, e Superintendência Estadual de Turismo – Setur, além da colaboração do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Fonte: Governo RO