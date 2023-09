Governo do Estado inaugura novas instalações do Quartel do Pelotão de Polícia Ambiental em Vilhena

A equipe da 5ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER deu início aos serviços de rebaixamento de morro, levantamento do greide da pista e alteração do traçado da via, com a remoção de curvas na RO-135, no quilômetro 2, próximo ao distrito de Vila Marcão em Alta Floresta d’Oeste.

Segundo o residente da 5ª regional do DER, Nilson Oliveira, as obras de melhoria na região são essenciais para a trafegabilidade e a segurança dos usuários da estrada. “Este trecho tem diversas curvas e, no período do inverno amazônico, as águas das chuvas chegam a cobrir a estrada. Estamos realizando o rebaixamento de morros, alargando a estrada, elevando o eixo da pista, patrolando e encascalhando. A equipe também está efetuando a drenagem na lateral da via”, explicou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a principal função do DER é manter a qualidade das estradas para os cidadãos, assegurando a segurança de todos que as utilizam diariamente. “Nossas rodovias são importantes para o escoamento da produção do agronegócio, transporte de insumos e para garantir o acesso à educação e saúde, permitindo que o cidadão saia de sua propriedade e chegue ao seu destino”, destacou.

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes, pontuou que a RO-135 é uma das principais rotas para quem gosta de pescar, levando ao Porto Rolim do Guaporé, um local que atrai turistas de todo o Brasil e de outros países.

