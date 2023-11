Governo do Estado institui Comitê de Crise Hídrica para garantir consumo de água potável à população

Diante da seca dos rios em Rondônia, o Governo do Estado de Rondônia instituiu Comitê de Crise Hídrica, por meio do decreto nº 28.613, publicado na terça-feira (28), no Diário Oficial. Segundo os especialistas, a estimativa é que a seca extrema em toda a Amazônia se estenda pelo primeiro semestre de 2024, decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) declarou, em outubro, situação de escassez crítica dos recursos hídricos no Rio Madeira. O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a seriedade que a situação está sendo tratada no estado. ‘‘O Governo de Rondônia está adotando as medidas necessárias para mitigação da estiagem no Estado de Rondônia. Vamos enfrentar essa crise hídrica com responsabilidade, pensando em proteger o bem-estar da nossa população e também o desenvolvimento do nosso estado’’, explicou.

Para enfrentar essa crise, o Comitê criado pelo Governo de Rondônia tem a missão articular ações integrada sem resposta às situações emergenciais ocorridas nos municípios do Estado,decorrentes da estiagem. Assim, tratará do assunto com transparência e orientará sobre as medidas necessárias para garantir o abastecimento de água potável para garantir o consumo humano e o desenvolvimento do estado.

COMITÊ

O Comitê de Crise Hídrica é composto por representantes de diversos órgãos do Governo do Estado, Defesa Civil, planejamento, economia, agropecuária, meio ambiente; vigilância em saúde, comunicação a distribuição de água. Todos os relatórios consolidados pelo Comitê serão encaminhados ao governador para a tomada de decisões, em uma previsão de cenário crítico diante dos baixos níveis de água na Bacia do Rio Madeira.

Fonte: Governo RO