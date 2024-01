Governo do Estado lança Minuta do Primeiro Edital da Lei Paulo Gustavo para Consulta Pública final

Para atender os 1.066 produtores rurais já cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), nos 52 municípios rondonienses, o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate a Fome (MDS) liberou por meio de convênio com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) R$ 2.831,539,46, para compra de produtos do agricultor familiar. Mas, ainda durante a solenidade de abertura das compras de 2024, a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater/RO) anunciou a aprovação de mais R$ 3,5 milhões para dar continuidade e impulsionar o Programa inclusive com a abertura de cadastramento para novos fornecedores.

Conforme o diretor presidente da Emater/RO, Luciano Brandão, os agricultores familiares e entidades socioassistenciais interessados em participarem do PAA, já podem se cadastrar nos escritórios locais da Emater/RO e prefeituras de seus municípios. As inscrições estão abertas até o dia 2 de fevereiro. Para os novos fornecedores cadastrados, as vendas começam no início do segundo semestre deste ano, anunciou Brandão.

Os produtores rurais aptos a participarem dos programas tiveram os valores do PAA definidos em consonância com as demandas apresentadas por cada município. Agora, os produtores rurais e entidades representativas que tiverem interesse em participarem do Programa devem realizar o cadastro junto aos escritórios locais da Emater/RO, nos municípios ou nas secretarias municipais de agricultura, para serem contemplados no segundo semestre do corrente ano”, informou Brandão.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha enfatiza que a agricultura familiar é um importante aliado no fortalecimento da economia do Estado, “especialmente por comercializar a maioria dos produtos hortifrutigranjeiros consumidos pela população rondoniense, e por ser uma ótima fonte de renda, que garante a subsistência das famílias rurais e a produção de alimentos frescos de qualidade”, disse.

Para se cadastrar no PAA, o produtor rural deve apresentar juntamente aos documentos pessoais, o CAF (Cadastro Nacional do Agricultor) ou a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf), a Seagri incentiva a participação dos produtores como forma de melhorar a renda das famílias. Segundo secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, “temos realizado um trabalho, cujo objetivo é fortalecer o produtor rural para que possa comercializar toda sua produção, a Seagri vem incentivando a agricultura familiar como forma de aumentar a renda das famílias”, concluiu.

