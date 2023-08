Governo do Estado lança o Prêmio Fapero de Ciência, Tecnologia e Inovação de Rondônia

O Prêmio Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, idealizado pelo Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa – Confap, que premia pesquisadores em Ciência, Tecnologia e Inovação – CT&I e Profissionais de Comunicação, com etapa nacional, em Rondônia, o Governo, por meio da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas, Tecnológicas e à Pesquisa promove o Prêmio Fapero de Ciência, Tecnologia e Inovação, 3ª edição 2023. O evento mostra a importância da premiação, a fim de estimular e fazer com que ações de ciência, tecnologia e inovação sejam reconhecidas.

O presidente da Fapero, Paulo Renato Hadadd enfatizou que, a premiação reconhece aqueles que dedicam suas vidas à pesquisa e ciência em Rondônia, e também fomenta os projetos que melhoram a qualidade de vida dos rondonienses. A premiação, em dinheiro atinge o 1º e 2º lugares nas três categorias: 1- Pesquisador Destaque, com as subcategorias: Ciências da Vida (Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Ciências da Saúde); Ciências Exatas (Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Tecnologia); Ciências Humanas (Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Artes, Letras e Linguística); 2- Pesquisador Inovador, com as subcategorias: Inovação para o Setor Empresarial; Inovação para o Setor Público; e 3- Profissional de Comunicação.

O Governo de Rondônia contempla a premiação desde a primeira edição, em 2021. O governador Marcos Rocha destacou que, “o lançamento do edital é fundamental para manter a tradição de um prêmio tão importante na Fundação. O Prêmio tem também, o papel de despertar o interesse pela pesquisa científica das instituições que promovem a Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento funciona como uma oportunidade de fomentar as atividades desenvolvidas na instituição e incentivar a sua divulgação”. Rondônia foi agraciada duas vezes com pesquisadores premiados nacionalmente, e a Fapero espera alcançar este destaque novamente pela terceira vez.

Em 2021, o pesquisador Leonardo de Azevedo Calderón foi agraciado na 3ª colocação nacional em Foz do Iguaçu, com pesquisas relacionadas às atividades de prospecção de bioativos com atividades potencialmente úteis em futuras terapias para leishmaniose e malária. Em 2022, foi a vez do pesquisador Luís Francisco Machado Pfeifer, que desenvolveu o Sagabov, dispositivo que permite ao produtor rural avaliar de forma rápida e precisa, o acabamento da carcaça dos bovinos destinados ao abate.

A Chamada Prêmio Fapero CT&I-RO n° 003/2023, objetiva o incentivo à produção científica, tecnológica e de inovação em Rondônia, por meio do reconhecimento de ações do pesquisador, inventor e jornalista que tiveram e têm atuação de destaque no Estado. O Prêmio Fapero 2023 será outorgado aos profissionais que tenham se destacado pela realização de obra científica, tecnológica ou inovadora de reconhecido valor ao progresso da Ciência.

A submissão para todas as categorias deverá ser realizada mediante preenchimento de formulário de inscrição, disponível no sistema SigFapero, atendendo aos requisitos dispostos no edital de acordo com a categoria. Todos os campos do formulário deverão ser preenchidos e os documentos solicitados, anexados. Informações complementares, dúvidas, devem ser encaminhadas para [email protected].

Fonte: Governo RO