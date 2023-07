Governo do Estado participa de Feira de Agronegócio e Sustentabilidade em Ariquemes

A Feira compõe em sua estrutura do “Espaço Governamental”, onde as secretarias de governo citadas acima estarão desenvolvendo ações de fomento e incentivo ao agronegócio em Ariquemes. A Emater estará mobilizando e transportando os agricultores de diversos municípios do Vale do Jamari e vai ofertar palestras e orientações no Circuito da Agroari, como: “Compostagem de galhos Triturados”, “Piscicultura: monitoramento da qualidade da água”, Amostragem e Fertilidade do Solo”, entre outras. A Seagri estará fazendo orientações sobre os programas e projetos do Governo do Estado desenvolvidos para o setor agropecuário e a Sedam participa na organização da estrutura e condução de palestras como: “Combate às queimadas e demais informações relacionadas” e outras orientações aos participantes.