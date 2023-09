Governo do Estado prepara Plano de Ação para reduzir emissão de carbono

O Dia da Amazônia foi criado no dia 5 de setembro para chamar a atenção para a importância desse bioma. Nesse sentido, o Governo de Rondônia, através da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, criou um grupo de técnicos da Gerência de Agricultura – Geag, que pertence a Coordenação de Agricultura Pecuária e Aquicultura – CDAP, com objetivo de organizar a elaboração do Plano Estadual de Rondônia para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária com vistas ao Desenvolvimento Sustentável PAE/ABC+/RO 2023-2030.

O objetivo do Plano ABC+ Rondônia, adequado ao ABC+ do Governo Federal, é propor e orientar o planejamento estratégico de ações e medidas para o desenvolvimento sustentável da produção agrícola e pecuária no estado de Rondônia, conforme os parâmetros da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. A estratégia é alinhada aos compromissos do Brasil assumidos na Convenção de Copenhague na COP-15.

Conforme o Decreto N° 28.060, de 20 de abril de 2023 o setor agropecuário de Rondônia deve ir em direção a uma economia de baixa utilização de carbono, associada à produção de alimentos que utilizem tecnologia de produção que emitam menos gases de efeito estufa – GEE, alinhada com aumentos de produtividade e redução de risco de escassez de recursos ambientais com foco, essencialmente, na redução da pobreza com inclusão social via acesso à renda e emprego, melhorando o bem-estar humano e social.

O ABC+ Rondônia está alicerçado em 8 eixos:

Estratégia de Governança, Monitoramento e Avaliação; Estratégia de formação, capacitação e transferência de tecnologia; Estratégia de Assistência Técnica e Extensão Rural; Estratégia de Comunicação e sensibilização; Estratégia de pesquisa, desenvolvimento e inovação; Estratégia transversal com as cadeias/arranjos produtivos; Programa de Acesso à Crédito e Financiamentos; Estratégia de cooperação:

O planejamento envolve a implantação de 8 programas:

Práticas para Recuperação de Pastagens Degradadas – PRPD Sistema Plantio Direto – SPD– Grãos e Hortaliças Sistemas de Integração – SIN – ILPF e SAF Florestas Plantadas – FP Bioinsumos – BI Sistemas Irrigados – SI Manejo de Resíduos da Produção Animal – MRPA Terminação Intensiva – TI

O secretário da Seagri, Luiz Paulo destacou o papel dos técnicos da pasta que estão concentrando todos os esforços para apresentar o documento final do plano. “Esses profissionais estão diuturnamente trabalhando para apresentar esse importante documento. É reflexo de uma gestão governamental que busca o desenvolvimento com sustentabilidade”, destacou

Além da Seagri, o ABC+ Rondônia também conta com a participação do Mapa, Idaron, Emater, Sepog, Sedam, Embrapa, Faperon, Ceplac, OCB, Rio Terra, Unir, Ifro, Sebrae, CEF, Basa e Banco do Brasil.

Fonte: Governo RO