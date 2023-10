Governo do Estado promove 4º Festival do Tambaqui neste domingo em Rondônia

Acontece no domingo (15), o 4º Festival do Tambaqui da Amazônia, realizado em 14 municípios de Rondônia: Porto Velho, Machadinho do Oeste, Cujubim, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Mirante da Serra e Costa Marques.

O 4º Festival do Tambaqui da Amazônia é realizado pelo Governo de Rondônia por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater, Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – Idaron, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sedec e Associação de Criadores de Peixes do Estado de Rondônia – Acripar. E tem como parceiros o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia – Sebrae, e a Associação Brasileira de Criadores de Tambaqui – Abratan. O objetivo do festival é promover, divulgar e incentivar o consumo do Tambaqui tanto dentro, quanto fora do Estado.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Tambaqui, assim como outros peixes da região Amazônica, é uma iguaria muito apreciada por seu sabor único e pela alta qualidade nutricional. “Com o festival, busca-se abrir novos mercados para esse pescado e gerar oportunidades de negócios para os produtores locais”, ressaltou.

De acordo com secretário da Seagri, Luiz Paulo, serão comercializadas 10 mil bandas de Tambaqui durante o evento. Os participantes poderão adquirir um tíquete de acesso ao peixe assado no valor de R$ 20, sendo que toda a arrecadação será destinada às instituições beneficentes de cada município. “Dessa forma, além de promover a gastronomia local, o festival também tem um caráter beneficente, contribuindo para causas sociais em cada uma das localidades”, destacou.

O Festival do Tambaqui também ganha destaque em outras datas e locais importantes. No dia 23 de outubro, será realizado em São Paulo, no dia 26 de outubro em Miami, cidade costeira dos Estados Unidos. A expansão para fora do país representa um passo importante na promoção do potencial econômico de Rondônia, mostrando ao mundo a riqueza gastronômica que o Estado possui.

O evento é uma oportunidade para os moradores dos 14 municípios do Estado desfrutarem da culinária local, se deliciarem com o Tambaqui e contribuírem para ações sociais. Além disso, o evento coloca Rondônia no radar internacional, abrindo portas para o desenvolvimento econômico e turístico. É uma celebração que une gastronomia, cultura e solidariedade.

Conheça os pontos de vendas:

ARIQUEMES – 2.000 bandas – Local da retirada: Lions Club Canaã – Avenida Canaã, nº 583, Setor 02;

PIMENTA BUENO – 500 bandas – Local da retirada: Lions Club – Avenida Padre Feijó, nº 1178, Triângulo Verde;

CUJUBIM – 500 bandas – Local da retirada: Feira Municipal – Avenida Condor nº 1267, Setor 01;

MACHADINHO DO OESTE – 1000 bandas – Local da retirada: Feirão Municipal, Rua Goiás, Centro;

ROLIM DE MOURA – 300 bandas – Local da retirada: Comunidade Terapêutica Nova Aliança – Travessa Nova Aliança, nº3254, Setor Chacareiro;

ALTA FLORESTA – 300 bandas – Local da retirada: Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Avenida Amazonas, nº4525, bairro Santa Felicidade;

JARU – 500 bandas – Local da retirada – Sede da Emater – ao lado do Banco do Brasil, Setor 02;

VILHENA – 500 bandas – Local da retirada: Escritório Regional da Emater – Território Cone Sul, Rua Carlos de Obregon, n⁰ 384, bairro Jardim América – antiga Defensoria Pública;

COSTA MARQUES – 200 bandas – Local da retirada: Avenida Forte Príncipe da Beira, nº 1760 setor 02 – Colônia de Pescadores e Aquicultores Z – 4 de Costa Marques;

OURO PRETO – 500 bandas – Local da retirada: Emater de Ouro Preto, N° 541, bairro Jardim Tropical;

MIRANTE DA SERRA – 300 bandas – Local de retirada: Apae – Rua Marechal Rondon, nº 2334;

JI-PARANÁ – 1.000 bandas – Local da retirada retirar: Lions Club – Avenida Marechal Rondon – Centro;

CACOAL – 500 bandas – Local da retirada: Creche Leãozinho, Rua Recife, nº 1149, Novo Cacoal; e,

PORTO VELHO – 2.000 bandas – Local da retirada: Palácio Rio Madeira – Avenida Farquar.

Fonte: Governo RO