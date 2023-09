Governo do Estado promove mais capacidade técnico-profissional para alunos a oficiais e praças na Polícia Militar

A semana tem o objetivo de celebrar a sétima arte e promover o cinema como uma forma de entretenimento acessível e emocionante

A 3ª edição da Semana do Cinema está chegando e o Cine Araújo tem participação garantida nessa comemoração que promete uma experiência cinematográfica única para os amantes da sétima arte. A programação especial acontecerá entre os dias 28 de setembro e 4 de outubro de 2023, e trará uma série de atrações emocionantes para os espectadores de todo o país.

Na Semana do Cinema, os ingressos terão o preço único de R$ 12 nas salas convencionais e descontos imperdíveis nos combos. Isso significa que o público terá a oportunidade de desfrutar dos melhores filmes em tela grande com um preço bem acessível.

É importante ressaltar que a campanha, que tem o apoio do Cine Araújo, e é uma iniciativa organizada pela Federação Nacional de Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) em parceria com a Associação Brasileira dos Proprietários de Salas Cinematográficas (ABRAPLEX). Conta ainda com o apoio de profissionais do mercado de cinema e da Flix Mídia, que estão trabalhando juntos para envolver toda essa comunidade na Semana do Cinema e garantir o sucesso da ação, assim como ocorreu na última edição em fevereiro, que levou ao todo mais de 3,7 milhões de espectadores aos cinemas. A iniciativa segue uma tendência mundial de promover, em clima de festa, a magia do cinema, como já é tradicional nos Estados Unidos, com o National Cinema Day, e na Espanha, com a La Fiesta del Cine.

Quem gosta de cinema deve ficar atento e marcar a data no calendário, convidando amigos e familiares, e preparando-se para um evento repleto de histórias emocionantes contadas na tela grande. A 3ª Edição da Semana do Cinema promete ser uma celebração única, com ingressos acessíveis e uma incrível seleção de filmes. É uma ótima oportunidade para mergulhar no mundo mágico do cinema e compartilhar essa paixão com outros amantes dessa arte. Consulte os cinemas participantes da ação para garantir seu lugar nessa experiência megaespecial.

Sobre a empresa

Fundada em 1926, a Cinematográfica Araújo é dirigida pela família Araújo. Com sede em Botucatu-SP, vem ao longo dos anos, trazendo a magia do cinema para várias cidades brasileiras.

Hoje, a Empresa Cinematográfica Araújo tem cinemas distribuídos em dez estados (São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas), atuando em 26 cidades com 28 cinemas e conta com 154 salas e está em pleno processo de expansão.

Foi responsável por inaugurar modernas salas no estilo Max Screen, Multiplex Stadium e 3D. Investe em conforto e qualidade na bombonière, trazendo aos seus clientes, produtos de boa qualidade como: pipoca importada de diferentes tamanhos e várias opções de refrigerantes.

