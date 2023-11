Governo do Estado realiza última edição de 2023 do “Rondônia Cidadã” neste sábado e domingo, em Monte Negro

O município de Monte Negro e região, a 253 quilômetro de Porto Velho, fecha o cronograma do ano de 2023 com os serviços essenciais do programa Rondônia Cidadã, que acontecem no sábado (2) e domingo (3), na Escola Estadual Mato Grosso, localizada na Rua Justino Luiz Ronconi, n° 2.080, Setor 01. O atendimento ao público para esta última edição vai ser realizado no primeiro dia das 8h às 16h e no domingo das 8h às 12h.

Além da emissão de documentos pessoais, como 1ª e 2ª vias do RG, 2ª via do CPF e Título de Eleitor, os moradores de Monte Negro e região vão poder realizar abertura da conta Gov.br, cadastro no programa estadual Geração Emprego, obter informações trabalhistas, sobre seguro desemprego, abono salarial, registrar reclamações, consulta ao Serasa, benefícios do INSS, salário maternidade, corte de cabelo, manicure, dar entrada na aposentadoria, aferir a pressão arterial, verificar o nível de glicemia, bem como ser atendidos por clínico geral, dermatologista, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, entre outros. Atividades de lazer também fazem parte da programação composta por mais de 30 serviços que geralmente só são oferecidos em dias úteis.

Monte Negro é o 42º município a receber os serviços do Rondônia Cidadã, que já prestou mais de 65 atendimentos em diversas áreas, desde sua criação. O Governo tem investido nesta ação para atender os 52 municípios rondonienses.

ATENDIMENTOS

No último fim de semana, a ação foi realizada em Santa Luzia do Oeste, onde foram feitos 2.788 atendimentos em diversas áreas. Emissão de 2ª via de Certidão de Nascimento, Carteira de Trabalho Digital e testes rápidos de saúde foram os mais procurados.

Lista de serviços para Monte Negro.

Fonte: Governo RO