Governo do Estado responde a indicação do deputado Follador para a construção de Escola em Ariquemes

A Indicação Parlamentar sob o nº 6254/2022 foi encaminhado ao Governo do Estado de Rondônia, com cópia a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), diante da necessidade urgente, levantada pelo deputado Adelino Follador (União Brasil), da construção de uma Escola Estadual com 15 (quinze) salas de aula e demais ambientes administrativos e toda estrutura necessária no Lote 01, Quadra 24, no Bairro Jardim Paraná, em Ariquemes.

De acordo com o deputado Adelino, existe um Projeto na SEDUC há mais de 15 (quinze) anos para a construção desta Escola, desde quando os bairros naquela região da cidade estavam sendo loteados e iniciava-se sua ocupação, porém, a morosidade do Estado é tão grande que, hoje a cidade se estendeu muito além do Jardim Paraná e o espaço continua vazio.

Follador salienta que nas proximidades não existe nenhuma Escola, o que dificulta para toda população da redondeza, pois a clientela escolar tem que se deslocar para as Escolas em bairros distantes de suas casas para estudarem, principalmente os alunos do nível médio, que geralmente frequentam as aulas no período noturno, correndo todo tipo de riscos para poderem frequentar as aulas.

Em resposta ao parlamentar, a SEDUC, por ordem do governador Marcos Rocha (União Brasil), informou que foi instaurado processo administrativo para contratação de empresa especializada para realizar estudo de solo e levantamento planialtimétrico, ambos essenciais na elaboração dos projetos de fundação e acessibilidade respectivamente.

Texto e foto: Assessoria Parlamentar