Governo do Paraná lidera engajamento nas redes entre os estados

O governo do Paraná registrou o maior nível engajamento com o público em suas redes sociais entre todos os estados brasileiros na última semana – entre os dias 29 de janeiro e 5 de fevereiro. Os dados são da plataforma especializada Social Media Gov, que reúne e organiza publicações em redes sociais de órgãos públicos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em nível municipal, estadual e federal.

A taxa de engajamento é uma medida calculada a partir do número total de interações nas redes sociais, que inclui curtidas, comentários, compartilhamentos e outras formas de ações específicas de cada mídia, dividido pelo total de seguidores de cada instituição.

De acordo com a plataforma, que compila dados das redes sociais mais usadas no país – Facebook, Instagram, TikTok, Twitter/X e YouTube – o Paraná obteve uma taxa de engajamento acima de 31% nos últimos sete dias. O número é mais do que o triplo do segundo colocado, o governo de Tocantins, que teve uma taxa de 10%. Na sequência, aparecem os governos de São Paulo (taxa de 1,6%), Pernambuco (0,7%) e Amapá (0,4%).

Entre as 15 publicações com mais engajamento entre todas as redes dos estados ao longo da última semana, 12 são do Paraná, duas de Tocantins e uma de São Paulo. Os destaques mais recentes do estado estão ligados à cobertura do Verão Maior Paraná, com publicações sobre as estruturas utilizadas pela segurança pública e saúde no Litoral, bem como a programação esportiva e de shows nas praias atraindo mais a atenção do público.

Comunicação pública

O aumento das interações da população com as publicações do Governo do Paraná via redes sociais tem sido acompanhado pela alta no número de seguidores nas diferentes plataformas. Apenas no Instagram, por exemplo, mais de 16 mil pessoas passaram a acompanhar as publicações do Poder Executivo em janeiro, um aumento de mais de 6% em apenas um mês, alcançando 268 mil pessoas.

Os avanços são fruto de uma estratégia que busca tornar a comunicação nestes meios mas útil aos cidadãos. A proposta é oferecer informações sobre os diversos serviços públicos que sejam do interesse dos paranaenses de todas as regiões em uma linguagem acessível, atrativa e ligada aos temas atuais.

Com um engajamento maior, o Governo do Estado também busca dar mais transparência de suas ações, tornando os projetos e iniciativas mais claros à população, que em contrapartida tem nas redes sociais uma oportunidade de se manifestar de forma democrática sobre eles.

Como os cidadãos também podem enviar perguntas, sugestões e reclamações diretamente para a administração pública, a identificação de problemas e demandas também é facilitada.

Turismo

No caso do Paraná, as redes sociais também têm sido utilizadas como parte de uma estratégia de promoção dos atrativos estaduais para outros brasileiros e estrangeiros, destacando as belezas naturais e outros destinos turísticos. Também fazem parte deste esforço as campanhas publicitárias nos variados meios de comunicação e o trabalho feito pela TV Paraná Turismo, tevê estatal do Governo do Estado que foi remodelada justamente com esse novo objetivo.

PLATAFORMA

A Social Media Gov organiza publicações em redes sociais de órgãos públicos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em nível municipal, estadual e federal desde 2014. A plataforma é uma iniciativa da R2OH, empresa de comunicação especializada em mídias sociais, em parceria com a WeGov, focada em inteligência em comunicação para o setor público.

