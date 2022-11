Governo do Tocantins e Embrapa reinauguram estação meteorológica para auxiliar produtores no campo

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) declarou nesta terça-feira (22), quarentena para a praga Moniliophthora roreri, causadora da doença conhecida como Monilíase do Cacaueiro, aos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter no estado do Acre e todo o estado do Amazonas.

A declaração do Mapa, implica na proibição do trânsito de materiais vegetais (frutos, plantas) hospedeiros da praga (espécies do gênero Theobroma e Herrania) para as demais unidades da Federação, a fim de evitar a dispersão da praga para as áreas ainda indenes (onde não há presença da doença) do país, principalmente para as regiões produtoras de cacau e cupuaçu.

“Até então, a área de quarentena abrangia somente o município de Guajará (AM), localizado na divisa com o estado do Acre, devido à ocorrência do primeiro foco da praga confirmado no país, detectado no município de Cruzeiro do Sul (AC) em 2021. Agora, com o novo foco, todo o estado do Amazonas fica sob a área de quarentena”, explica a coordenadora-geral de Proteção de Plantas do Mapa, Graciane de Castro.

O status de “área sob quarentena” para todo o estado permanecerá vigente até que sejam concluídos os trabalhos de delimitação da área exata da ocorrência da praga e estruturadas as medidas previstas de prevenção e erradicação da praga previstas no Plano Nacional de Prevenção e Vigilância de Moniliophthora roreri.

Fonte: AgroPlus