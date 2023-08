Governo e Judiciário tratam do fortalecimento das ações de combate à violência contra a mulher em Rondônia

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep está com inscrições abertas para cursos remotos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 20 deste mês pelo site da instituição de ensino profissionalizante. Estão sendo ofertados os seguintes cursos: Norma Regulamentadora NR 06, que trata de Equipamento de Proteção Individual – EPI, Automaquiagem, E-Commerce, Empreendedorismo e Comércio Internacional.

Para o governador Marcos Rocha, o ensino online do Idep está dando a oportunidade para os alunos de Rondônia terem acesso ao ensino profissionalizante. “O Governo de Rondônia investe na qualificação da mão de obra do cidadão porque o setor produtivo precisa de trabalhadores capacitados para contribuir com o sucesso de uma empresa ou abrir o próprio negócio”, destacou.

Além de preparar o profissional que vai seguir carreira em uma organização e empreendedores, os cursos contribuem ainda, para quem vai atuar como autônomo, a exemplo do acadêmico de Direito, Matheus Olival, 19 anos. No primeiro período, o universitário que mora no Bairro Aponiã, em Porto Velho, fez o curso remoto de Auxiliar Administrativo neste semestre, já pensando em quando for gerir o seu escritório de advocacia. “O que mais absorvi durante as aulas foram os ensinamentos sobre relação interpessoal e como se comunicar”, destacou.

Fonte: Governo RO