Governo entrega veículo e equipamentos à Caerd para abastecimento de água em Porto Velho

O município de Porto Velho tem recebido importantes obras de melhoria no sistema de abastecimento de água. As ações acontecem por meio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp. A entrega de um veículo pick-up, com tração 4×4 automática para a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – Caerd, ocorreu na sexta-feira (25), registrando a nova fase dos trabalhos.

O objetivo, segundo a Seosp, é dar suporte à equipe da Caerd que fará os serviços de preservação da rede, em caso de necessidade de manutenção, sendo preparada para qualquer terreno e capacitação da equipe de serviço. Além da entrega do veículo, foi realizado também, treinamento e fornecimento de equipamentos à Companhia.

AÇÕES

Essas ações vão proporcionar mais eficiência na detecção de vazamentos com equipamento ultrassônicos, que por sua vez, vão proporcionar precisão na solução, reduzindo dessa forma, os vazamentos e softwares para agilizar o trabalho de identificação de problemas na rede de abastecimento.

A iniciativa contempla a estruturação da gestão dos serviços de saneamento e auxilia o desempenho técnico-operacional da Caerd, por meio do Programa de Estruturação da Gestão e Revitalização dos Prestadores Públicos de Serviços de Saneamento Básico. A melhoria desse sistema vai proporcionar uma gestão mais eficiente com menor desperdício de recursos hídricos.

De acordo com o presidente da Caerd, Cleverson Brancalhão, as ações são resultados dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. “A entrega deste veículo pela Seosp fortalece nossa capacidade operacional e reafirma o compromisso com a melhoria contínua dos serviços de abastecimento de água e saneamento em todo o Estado. Seguimos em parceria com o objetivo de oferecer à população um serviço de qualidade e eficiência”, afirmou.

COMPROMISSO

De acordo com a coordenadora do PAC na Seosp, Graciele Dummer, com a implementação dos novos equipamentos, a gestão dos dados e a entrega do veículo à equipe técnica da Caerd estará mais preparada para atender às necessidades de manutenção da rede de abastecimento de água.

Para o titular da Seosp, Elias Rezende, a entrega do veículo à Caerd, bem como a série de ações de melhoria na gestão de abastecimento de água, reafirma o compromisso do Governo de Rondônia, em primar pela celeridade dos serviços e qualidade na operacionalização. “Nossa Capital está passando por momento ímpar, com obras que irão refletir diretamente na vida da população. Estamos dando condições de trabalho à concessionária de água de Porto Velho. Assim todos saem ganhando, principalmente, nossa população”, ressaltou Rezende.

Do mesmo objetivo compartilha o governador de Rondônia, Marcos Rocha. “Quando falamos de melhoria no abastecimento de água, estamos nos referindo a qualidade de vida da população. E essas ações, até um tempo atrás, estavam travadas mas, agora, estão se tornando realidade em virtude do empenho do Governo de Rondônia. Isso é um salto significativo que estamos dando na certeza que contaremos em breve com um novo cenário em nossa Capital”, declarou.

INVESTIMENTOS

Com a execução do serviço de estruturação e melhoria da gestão dos serviços de saneamento, foi realizado um investimento no montante de R$ 10.385.720,00 (dez milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e setecentos e vinte reais) na Capital. Um investimento expressivo, com recursos oriundos do Governo Federal, por meio do PAC e contrapartida do Governo de Rondônia.

Fonte: Governo RO