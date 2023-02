Governo federal reconhece calamidade em seis municípios paulistas

Divulgação Presidente Biden se encontra com Zelensky na Ucrânia

O presidente Joe Biden fez uma visita surpresa a Kiev , capital da Ucrânia, nesta segunda-feira (20). O político norte-americano se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky e a primeira-dama Olena Zelenska. Realizado no palácio presidencial, o encontro serviu para reforçar o auxílio norte-americano, uma vez que a cidade ainda sofre com ataques russos.

Se dependesse dos serviços de segurança dos EUA, o encontro teria sido feito na fronteira com a Polônia, nação que faz parte de OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), uma vez que a Rússia não atacaria um país membro da aliança.

Por motivos de segurança, a visita foi secreta e durou cerca de cinco horas, o suficiente para Biden fazer novos anúncios e, com isso, reforçar ainda mais o apoio ao país do leste europeu.

“Quando Putin lançou sua invasão há quase um ano atrás, ele pensou que a Ucrânia era fraca e que o ocidente estava dividido. Ele achou que poderia nos superar. Mas ele estava completamente errado”, afirmou Biden.

O presidente americano aproveitou para anunciar uma nova leva de equipamentos, um arsenal que inclui munições para artilharia, sistemas anti blindagem e radares de vigilância aérea. O novo apoio é avaliado em meio bilhão de dólares, o que dá mais de R$ 2,5 bilhões. No total, os Estados Unidos providenciaram 30 bilhões de dólares em itens e outras medidas de apoio.

“Hoje nossas negociações foram muito frutíferas. Elas foram muito importantes e cruciais”, afirmou Zelensky, que afirma também que a conversa com Biden trouxe a Ucrânia mais próxima da vitória.

Em comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden também falou que “nós vamos anunciar sanções adicionais contra as elites e empresas que estão tentando evadir ou apoiar a máquina de guerra da Rússia”.

No twitter , Biden postou: “Um ano depois, Kiev continua de pé. A Ucrânia continua de pé. A democracia continua de pé. A América – e o mundo – está ao lado da Ucrânia”.

O político também afirmou que está ansioso para chegar à Polônia logo depois , país onde se encontrará com o Presidente Duda e outros líderes do flanco oriental da Europa – a região que faz fronteira com a Rússia e outras nações.

Iniciada em 24 de fevereiro de 2022, a invasão é mais um capítulo triste da ofensiva russa, uma ação que remonta a 2014, ano em que a Rússia começou a anexação de territórios ucranianos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .

Fonte: IG Mundo