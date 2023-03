Governo fortalece atendimento socioassistencial com importantes obras em Primavera de Rondônia e Vale do Paraíso

Em solenidade nesta quarta-feira (15), o Governo de Rondônia inaugura, por meio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de Primavera de Rondônia, construído em parceria com a prefeitura do município. O investimento na obra foi de mais de R$ 420 mil, dos quais R$ 400 mil são oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Fecoep, vinculado à Seas, e R$ 23.300 da prefeitura.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os CRAS são unidades consideradas a porta de entrada das famílias para a Política de Assistência Social, que têm por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais no município, garantindo acesso aos direitos sociais das famílias e indivíduos que estão em situação de vulnerabilidade ou risco social”, disse.

Iniciada em janeiro de 2021, a obra faz parte de convênios no valor de R$ 7,9 milhões assinados pelo governo estadual, com as prefeituras de 18 municípios para a construção de 20 CRAS, dos quais três estão em Porto Velho. Só neste ano, o governo deve repassar R$ 11 milhões com vistas a fortalecer a rede de assistência social nos 52 municípios rondonienses, inclusive oferecendo cursos de capacitação aos servidores municipais, para melhoria do atendimento à população.

“Estamos felizes por entregarmos mais esta importante obra, fruto de convênio do Estado com a prefeitura, pois é por meio desses Centros de Referência que a população recebe atendimento com assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais, que buscam desenvolver potencialidades, fortalecer vínculos familiares e comunitários. É também no CRAS que o cidadão pode fazer o Cadastro Único – CadÚnico, e assim ter acesso aos serviços e benefícios de assistência social, como o programa federal Bolsa Família; e programas estaduais como Mamãe Cheguei, Crescendo Bem, Mulher Protegida, entre outros”, ressaltou a secretária Luana Rocha.

Desde o primeiro convênio assinado com a prefeitura de Rolim de Moura, em 2019, foram inaugurados três CRAS: um em Alta Floresta d’Oeste, um em Parecis e o de Rolim de Moura. Atualmente, há 15 unidades em construção nos municípios de Machadinho d’Oeste, Guajará-Mirim, Cujubim, Cacoal, Rio Crespo, Nova Mamoré, Cabixi, São Miguel do Guaporé, Costa Marques, Colorado do Oeste, Buritis, Cerejeiras e Porto Velho. Existem, ainda, quatro municípios habilitados e em fase de elaboração do projeto, que são Candeias do Jamari, Espigão do Oeste, Alvorada do Oeste e Monte Negro.

Na quinta-feira (16) será a vez do município de Vale do Paraíso ter sua obra inaugurada, construída com investimento de R$ 400 mil do governo e R$ 34.256 do município. Com isso subirá para 65, o número de CRAS no Estado.

Fonte: Governo RO