Governo inaugura Centro de Referência de Assistência Social em Cacoal para fortalecer atendimento à população

Com investimento de R$ 370.511,89 do Governo de Rondônia e contrapartida de R$ 41.167,99 da prefeitura, foi inaugurado nesta quinta-feira (23), no município de Cacoal, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), equipamento considerado a porta de acesso da população aos serviços e programas socioassistenciais, como o Mamãe Cheguei, Crescendo Bem, Prato Fácil, entre outros executados pelo governo, com ações Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social (Seas).

O ato inaugurou contou com a presença do governador de Rondônia, Marcos Rocha; da primeira-dama do Estado e titular da Seas, Luana Rocha; bem como do prefeito Adailton Fúria, entre outras autoridades. Iniciada em julho de 2022, a obra faz parte das 20 unidades tiveram convênio celebrado com o Governo do Estado para serem construídas em 18 municípios, sendo três em Porto Velho. Ao participar do descerramento da fita de inauguração, o governador enfatizou que investir na população faz todo diferencial e cada vez mais, o Governo do Estado tem ampliado as ações na assistência social.

“Cacoal precisava de um prédio melhor para atender os serviços do Cras e a prefeitura aderiu ao programa do Governo do Estado para a construção desta nova estrutura. Então, o governo disponibilizou recursos necessários e a prefeitura deu uma contrapartida o que resultou nessa obra tão importante que irá fortalecer o atendimento à população. O Governo do Estado, através da Seas já liberou recursos para a construção de Centros de Referências, para as prefeituras que aderiram, e já foram construídos 10, sendo que os restante estão em andamento”, disse.

O governador destaca, ainda, que, além da assistência social, o Governo de Rondônia tem investido em asfaltamento, iluminação pública com Led e outros serviços em parceria com a prefeitura de Cacoal.

FORTALECIMENTO

A entrega do Cras é importante, considerando que Cacoal tem, pelo menos, 42.261 pessoas cadastradas no CadÚnico, o que equivale a 48% da população do município. Desse total, 17.244 pessoas são beneficiárias do Bolsa Família. É no Cras que as famílias em situação vulnerável ou em risco social têm garantidos seus direitos sociais.

A secretária Luana Rocha, ressaltou que a proposta é atender às pessoas em situação de vulnerabilidade, garantindo acesso a diversos serviços, além de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. “O Centro de Referência é a porta de entrada das pessoas que mais precisam em vulnerabilidade social e aqui podem contar com atendimento de programas sociais. É no Cras que as pessoas podem fazer sua inscrição no CadÚnico e ser atendidas com programas, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada, Tarifa Social de Energia Elétrica, Carteira da Pessoa Idosa, Mamãe Cheguei, Prato Fácil, Mulher Protegida, enfim, a todos os serviços que buscam a melhoria da qualidade de vida no Estado e no País, consequentemente”, citou.

ESTRUTURAS

Os investimentos do governo nas 20 unidades ultrapassam os R$ 7 milhões e são oriundos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Fecoep, vinculado à Seas.

Do total de Cras conveniados, agora são 10 inaugurados, contando com o de Cacoal, além de Alta Floresta d’Oeste, Cerejeiras, Costa Marques, Cujubim, Guajará-Mirim, Parecis, Primavera de Rondônia, Rolim de Moura e Vale do Paraíso. Outras 10 unidades estão com o processo de licitação ou construção em andamento, das quais três em Porto Velho e as demais em Buritis, Cabixi, Colorado do Oeste, Machadinho d’Oeste, Nova Mamoré, Rio Crespo e São Miguel do Guaporé. A maior parte dos recursos é proveniente do Governo do Estado com contrapartida das prefeituras.

