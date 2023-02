Governo instala antenas para prover internet na terra Yanomami

Redação EdiCase Conheça o poder das frutas contra doenças cardiovasculares

A função do coração é enviar sangue rico em oxigênio para todas as células que compõem o organismo. Para isso, ele bombeia oxigênio e nutrientes por meio das artérias. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), cerca de 400 mil pessoas morrem por ano em decorrência de doenças cardiovasculares, o que corresponde a 30% de todas as mortes no país. “As principais vítimas são os indivíduos expostos aos fatores de risco isolados ou combinados por maior período de tempo”, alerta o cardiologista Bruno Ganem.

Alguns cuidados e hábitos do dia a dia podem reduzir significativamente os riscos de doenças cardíacas, como uma alimentação balanceada e a prática de atividades físicas. Algumas frutas podem ser grandes aliadas na prevenção de doenças do coração. “Algumas vitaminas presentes nas frutas se comportam como substâncias antioxidantes”, indica o cardiologista.

Antioxidantes contra radicais livres

O termo antioxidante é utilizado para denominar a função de proteção celular contra os efeitos danosos dos radicais livres. “As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica Bruno Ganem.

Ainda segundo o médico, nas artérias do coração, os radicais livres podem provocar lesões na parede arterial, “que contribuem para a formação de placas de gordura e possível obstrução do vaso sanguíneo, que pode gerar o infarto do miocárdio. O papel dessas substâncias antioxidantes está em ‘capturar’ os radicais livres impedindo que eles provoquem danos celulares”, acrescenta o cardiologista.

Vitaminas importantes

Algumas vitaminas presentes nas frutas são mais eficazes na prevenção das doenças cardiovasculares. “Dentre os principais nutrientes que têm ação antioxidante no organismo estão as vitaminas A, C e E e os carotenoides, como o licopeno, que está presente nas frutas vermelhas, e o betacaroteno, que é precursor da Vitamina A”, lista Bruno Ganem.

Protegendo as artérias

O cardiologista explica que a eficiência da função dos antioxidantes presentes nas frutas depende da ingestão de quantidades adequadas do nutriente para que ele possa atuar diretamente na proteção do organismo.

“Tais compostos atuam protegendo os lipídeos, que são as gorduras, presentes na corrente sanguínea, da oxidação. É a oxidação da gordura que contribui para a formação de placas nas coronárias. Uma vez prevenindo tal oxidação, prevenimos o acúmulo de gordura e a formação de placas nas artérias”, ilustra Bruno Ganem.

Vantagens das vitaminas E e C

Segundo Bruno Ganem, a vitamina C também atua na integridade do tecido vascular, porque favorece a formação do colágeno, que confere elasticidade e preserva o vaso, protegendo-o de eventuais danos, além do efeito vasodilatador e anticoagulante.

“A vitamina E apresenta um efeito muito significante na prevenção das doenças das artérias do coração, também por evitar a oxidação das gorduras, porém, de forma ainda mais eficaz do que a Vitamina C”, finaliza.

Fonte: IG SAÚDE