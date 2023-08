Governo investe em formação na área de Recursos Humanos para servidores da Educação

A cidade de Porto Velho se prepara para a abertura oficial da 12ª Exposição Agropecuária de Porto Velho – Expovel 2023. Com grande expectativa em seu retorno, o evento promete trazer uma experiência única para os amantes do agronegócio e da vida rural. O evento é realizado pela Associação Promotora de Eventos de Rondônia – Aperon com apoio do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel.

De acordo com o titular da Sejucel, Júnior Lopes, “a 12ª Expovel conta com uma ampla programação, que vai desde exposições de animais de raça, rodeio a shows musicais. A Exposição Agropecuária promete resgatar a tradição e importância econômica do setor agropecuário da Capital rondoniense”, ressaltou.

ABERTURA

A abertura oficial, marcada para às 19h desta quarta-feira (23), no Parque dos Tanques, contará com a presença de autoridades municipais, estaduais e representantes do setor agropecuário. Durante os cinco dias de evento, o público poderá conferir de perto o trabalho dos produtores rurais e 60 expositores locais, que estarão expondo o que há de melhor em suas propriedades, como bovinos de raça e produtos da agroindústria familiar. Também serão realizados os tradicionais rodeios, que iniciam logo após a abertura oficial.

Para embalar as noites do evento, há uma programação de shows musicais, com bandas locais e artistas nacionais. Do sertanejo ao gospel, a música promete encantar o público presente, criando um ambiente animado, descontraído e seguro. Na entrada haverá detectores de metal nas catracas, e além do efetivo da segurança pública o evento contará com cem seguranças privados por noite.

Para o governador Marcos Rocha, “a 12ª Exposição Agropecuária de Porto Velho é um evento importante para a região, pois representa não apenas o resgate de uma tradição, mas também a valorização e incentivo aos produtores rurais locais, além de impulsionar o desenvolvimento econômico e turístico da cidade”.

FIQUE POR DENTRO DA EXPOVEL

Quando acontece?

A Expovel acontece de 23 a 27 de agosto.

Qual o endereço?

A feira acontece no Parque dos Tanques, localizado na Avenida Lauro Sodré, nº 3102, Bairro Nacional, zona Norte de Porto Velho.

Como chegar?

O acesso ao Parque dos Tanques será feito pela Avenida Lauro Sodré. A Secretaria municipal de trânsito se reúne nesta terça-feira (22), para definir como ficará o trânsito no entorno do Parque.

Como vai funcionar o acesso ao Parque?

Não haverá venda de ingressos para quem desejar visitar a feira, a entrada é gratuita. Nas catracas haverá revista com detectores de metal.

Onde se alimentar na feira?

De acordo com a organização do evento, haverá quiosques e barracas na praça de alimentação e no Pavilhão de Expositores da feira, coordenado pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sedec.

PROGRAMAÇÃO

Dia 23/8

Abertura oficial da 12ª Expovel no Parque dos Tanques

19 h – Exposição de animais gado nelore, agroindústria, artesanato

Rodeio

23h – Show musical de Maiara & Maraisa

24/8

15h30 – Abertura do Pavilhão do Empreendedor

19 h – Exposição de animais gado nelore

Rodeio

23h – Show musical de Casa Worship (gospel)

25/8

19 h – Exposição de animais gado nelore

Rodeio

23h30 – Show musical de Lauana Prado e Bruno & Barreto

26/8

19h – Exposição de animais gado nelore

Rodeio

23h – Show musical de João Bosco & Vinícius e Zé Felipe

27/8

19h – Exposição de animais gado nelore

Rodeio

22h30 – Show musical de Guilherme e Santiago.

Fonte: Governo RO