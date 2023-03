Governo Itinerante chega ao município de Alto Alegre dos Parecis com ações sociais

Na manhã desta terça-feira (7), segundo dia do Governo Itinerante na Zona da Mata, os alinhamentos das ações municipalistas do Governo de Rondônia aconteceram no município de Alto Alegre dos Parecis, onde houve reuniões para levantamento das demandas da população e visita à obra de construção da praça arborizada.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho desenvolvido por meio das ações reflete no bem-estar social.

“Estamos muito felizes com as obras que o governo de Rondônia está fazendo em Alto Alegre dos Parecis, a exemplo das construções de praças, asfalto e iluminação, e o que queremos é que a nossa população viva bem, por isso temos um compromisso de fazer o melhor pelo nosso Estado com obras nos 52 municípios”, disse o governador Marcos Rocha.

O prefeito Denair Pedro da Silva ressaltou que, o apoio do Governo de Rondônia tem transformado o município de Alto Alegre dos Parecis.”Éramos um município esquecido, mas hoje temos gratidão pelos investimentos que o Governo de Rondônia vem fazendo. Alto Alegre é um município, onde 80% da população vive da produção agrícola, é uma terra abençoada, e a população está sendo beneficiada com estas obras do Governo”, afirmou.

ALINHAMENTO

Durante a estadia, o governador se reuniu na prefeitura de Alto Alegre dos Parecis com o prefeito e vereadores. Na ocasião, as autoridades manifestaram agradecimentos pelas obras do Estado, as quais estão promovendo desenvolvimento no município, especialmente quanto às novas obras de infraestrutura.

O governador Marcos Rocha destacou que o Governo de Rondônia continuará fortalecendo os municípios com obras de urbanização e asfaltamento urbano, e também dará uma atenção especial às rodovias estaduais, importante para o fluxo de pessoas e produções entre os municípios, pontuou.

URBANIZAÇÃO

A equipe do Governo de Rondônia verificou o andamento da construção da praça arborizada, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro. A obra faz parte do projeto Governo na Cidade, um investimento de R$ 585.518,47, sendo R$ 556.942,55, recurso do Estado, e R$ 28.575,92 de contrapartida do município. Na ocasião, o governador acompanhado da secretária, Luana Rocha, fizeram o plantio das primeiras mudas da praça.

Alto Alegre também foi contemplada com outras obras do Governo na Cidade: Iluminação Pública de LED na Avenida Almeida, com investimento de mais de R$ 929 mil; e na Avenida Getúlio Vargas, com mais de R$ 930 mil; e está em execução a construção de quiosque da Praça Jiro Morimoto, com investimento de R$ 452.840,15. Além disso, por meio de recurso do Ações de Infraestrutura está em andamento a pavimentação de 9,3km, com investimento de mais de R$ 16,6 milhões; e foi realizada pavimentação de 2,8 km, com investimento de mais de R$ 2,2 milhões.

GOVERNO ITINERANTE

O Governo Itinerante tem como proposta, ouvir as demandas da população e levar soluções que fortaleçam o desenvolvimento das cidades e a qualidade de vida da população. A abertura desta ação aconteceu na segunda-feira (6), em Rolim de Moura, com a presença do governador Marcos Rocha, e titulares de secretarias e órgãos do Estado.

Durante a semana, enquanto os secretários atendem às demandas da Zona da Mata, diretamente do prédio da prefeitura de Rolim de Moura, o governador percorre os demais municípios da região, para conhecer de perto as necessidades e levar investimentos à população viver melhor.

Fonte: Governo RO