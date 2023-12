Governo movimenta mais de R$ 15 milhões em obras entregues em 2023

Rondônia tem passado por transformações com a execução das obras de infraestrutura, reformas e revitalizações de espaços públicos nos municípios. Uma atuação marcada pelas ações municipalistas do Governo do Estado, que resultou em 35 obras entregues, por meio de convênios e projetos, como o Governo na Cidade, em 2023. Um movimento de mais de R$ 15.000,00 (quinze milhões de reais), parceria entre Governo de Rondônia e municípios. As obras, realizadas pela Secretaria de Estado de Obras e serviços público (Seosp), têm gerado mudanças de cenário nos municípios, com entrega de novas praças públicas, pistas de caminhada e campos de futebol, proporcionando mais opções de lazer, bem-estar e qualidade de vida aos rondonienses.

DESTAQUES

Um exemplo prático foi a entrega da praça da Cohab, totalmente revitalizada, em Rolim de Moura, região da Zona da Mata. A obra, orçada em R$ 1.413.696,35 (Um milhão, quatrocentos e treze mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) resultou da parceria entre Governo do Estado e município.

São Miguel do Guaporé também foi contemplado com as ações municipalistas do Governo de Rondônia, mediante a construção de quadra esportiva com gramado sintético, e arquibancada na praça dos Três Poderes, tendo o repasse de R$ 613.911,27 (seiscentos e treze mil, novecentos e onze reais e vinte e sete centavos) do Estado. Em Theobroma, os trabalhos se concentraram na reforma da quadra de gramado sintético do município, com repasse R$ 129.146,99 (cento e vinte e nove mil, cento e quarenta e seis reais, noventa e nove centavos).

PORTAIS DE ENTRADA DAS CIDADES

O Governo de Rondônia investiu na construção de portais de entrada dos municípios, promovendo a movimentação turística e o embelezamento nas regiões. A exemplo do que acontece em Costa Marques, região do Vale do Guaporé, com repasse do Estado de R$ 650.417,67 (seiscentos e cinquenta mil, quatrocentos e dezessete reais, sessenta e sete centavos). O portal atrai os olhares de quem transita pela BR-429. O design elaborado apresenta o formato de um peixe, que faz parte da fauna da região.

A construção do portal de entrada da cidade em Novo Horizonte, contou com repasse do Estado de R$ 138.666,85 (cento e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), um novo visual para quem chega no município.

O governador de Rondônia destacou a importância da atuação da pasta estadual em obras para o progresso do Estado. “Sabemos os desafios enfrentados, contudo, temos obtido êxito em nossas ações nos quatro cantos do Estado. Isso demonstra as ações do Governo em primar pelo desenvolvimento e progresso nos municípios. A Seosp, em seus três anos de atuação, vem tornando as ações cada vez mais evidentes e, consequentemente, isso se reflete na melhoria da qualidade de vida dos rondonienses. O Governo de Rondônia vai dar continuidade nos investimentos, desenvolvendo ações e realizando entregas à população”, declarou.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Os municípios receberam reforço na iluminação pública, por meio das ações municipalistas do Governo do Estado, o que promoveu mais segurança e embelezamento. Pimenteiras do Oeste recebeu ampliação da rede de iluminação pública na Avenida Brasil, com repasse de R$ 80 mil. O município de Itapuã do Oeste recebeu reforço com a aquisição de braços e luminárias de LED, mediante recurso repassado pelo Estado, no valor de R$ 500 mil.

Na Capital, o reflexo desse investimento pode ser visto por quem transita no Espaço Alternativo, que recebeu luminárias em LED e equipamentos para revitalização da Iluminação Pública, com repasse de R$ 587.683,35 (quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos).

Além de iluminado, o Espaço Alternativo tem passado por transformações com as obras que contemplam reformas e revitalizações em quiosques, banheiros, placas, letreiros, troca de equipamentos da academia ao ar livre e estacionamento lateral, que contará com mais de duas mil vagas para carros e motos. Um investimento estimado em quase R$ 7 milhões (sete milhões de reais), oriundos do Governo do Estado.

MAIS OBRAS

O ano de 2023 foi marcado pela execução de obras em diferentes esferas, e com a participação de diversas pastas estaduais. São exemplos dessa iniciativa, a construção da Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), no município de Buritis e dos prédios das unidades de atendimento da Agência de Defesa Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), nos municípios de Ouro Preto do Oeste e Ji-Paraná; além das obras de reforma dos prédios da Emater, nos municípios de Rolim de Moura, Alvorada do Oeste e São Francisco do Guaporé.

O município de Guajará-Mirim passou por mudanças significativas em 2023, com a construção da organização Bombeiro Militar, orçada em R$ 1.315.681,97 (um milhão, trezentos e quinze mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos).

As obras de revitalização da estrutura do Bumbódromo, promoveram o resgate da cultura no município, palco de uma das maiores atrações culturais do Estado, o festival folclórico Duelo da Fronteira. As obras tiveram execução direta da Seosp, por intermédio da Gerência de Ações Urbanísticas (GAU). Investimento de R$ 700 mil, recursos próprios do Governo.

Outra obra importante, sob fiscalização da pasta estadual de obras, foi a construção do pavilhão da bovinocultura no Centro Tecnológico Vandeci Rack, no município de Ji-Paraná, no valor de R$ 1.482.885,47 (um milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). O pavilhão foi de crucial importância na realização da 10ª edição da Rondônia Rural Show.

OBRAS DIRETAS DA SEOSP

A Seosp também desenvolve ações diretas, com mão de obra e recursos próprios do Governo do Estado. São atividades que vêm se destacando, por meio da Gerência de Ações Urbanísticas (GAU), que executa trabalhos como manutenção predial, a qual inclui limpeza, recuperação, pintura, elétrica, reformas e restaurações. Os trabalhos contam, ainda, com a participação de reeducandos, resultado de parceria via convênio com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Entre as obras realizadas em 2023, destacam-se: reforma do teatro de Ariquemes; revitalização do Museu da Memória Rondoniense (Mero); reparos na parte elétrica do Ginásio Cláudio Coutinho; manutenção nas unidades hospitalares, como Hospital de Base, João Paulo II, Centro de Medicina Tropical (Cemetron) e Policlínica Oswaldo Cruz (POC), no município de Porto Velho. As mesmas ações acontecem em Cacoal, que recebe obras de manutenção no Hospital Regional do município. A GAU segue atuante nas demais unidades hospitalares, distribuídas pelo Estado.

Outra área de atuação são as penitenciárias estaduais, além das manutenções contínuas, como limpeza e roçagem em espaços públicos. As ações acontecem por meio de parcerias com diferentes pastas estaduais, como a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Secretaria de Assistência Social (Seas), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater/RO) e a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

O reflexo dessa atuação já resulta em uma movimentação de R$ 2.464.197,55 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), investimento de aporte do Governo de Rondônia.

OBRAS EM ANDAMENTO

As obras do Governo seguem em andamento e expansão. O ritmo intenso das frentes de serviços indica o progresso que vem pela frente. Já são cerca de 20 obras em execução, algumas em fase de conclusão. É o que acontece com as obras de revitalização do Ecoparque Pirarucu, em Porto Velho, que têm previsão de entrega para dezembro deste ano. A obra faz parte das ações do Governo na Cidade, uma parceria entre Governo de Rondônia e município, orçada em quase R$ 2 milhões.

Outra obra em evolução é a construção da praça do distrito de Nova Califórnia, no município de Porto Velho. Ainda na Capital, segue em andamento a obra de construção do Centro Integrado de Operações Policiais (Ciop), orçada no valor de R$ 6.205.724,88 (seis milhões, duzentos e cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Em Vilhena, o cenário é de avanço nas obras de construção da praça Cidade Nova, que apresenta 85% de evolução e conta com investimento de R$ 465.320,56 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta e seis centavos). Uma outra praça do município, já chega a cerca de 94,74% de execução, com investimento de R$ 800 mil, também advindos do Governo na Cidade.

AÇÕES ASSERTIVAS

De acordo com o secretário da Seosp, Elias Rezende, o resultado dos avanços e entregas de obras em 2023 vem ao encontro da visão de governança municipalista. “O Governo do Estado tem investido em infraestrutura, construção de praças públicas, iluminação pública e mais, pensando no melhor para os rondonienses. Uma trabalho feito pela Secretaria com transparência, tendo o cuidado com a aplicação dos recursos públicos e fiscalizando de perto o andamento de todas essas obras. Certamente um ano produtivo, com muitas demandas solucionadas e o reflexo se dá nas mudanças de cenários nos municípios”, destacou.

Fonte: Governo RO