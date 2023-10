Governo participa do programa “Conheça seu Exército”, promovido pela 17ª Brigada de Infantaria de Selva

O programa, intitulado “Conheça seu Exército”, tem como objetivo facilitar o exercício profissional desses comunicadores em um ambiente de selva, fornecendo uma perspectiva mais ampla das operações militares e das específicas da Amazônia. Neste viés, o Governo de Rondônia esteve envolvido em um programa que busca fornecer conhecimentos específicos sobre o Exército e assuntos militares a profissionais da área de comunicação.

É uma iniciativa da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, que visa a integração entre a imprensa e a 17ª Brigada de Infantaria de Selva. As ações ocorridas no âmbito da Operação Amazônia, que permitem aos jornalistas acompanhar de perto as operações militares na região amazônica, fornecem-lhes uma visão privilegiada das dificuldades enfrentadas em um ambiente tão desafiador quanto à selva.

A primeira fase do programa decorreu de 17 a 19 de outubro de 2023, nas instalações da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, onde os participantes foram inseridos em uma base de selva. Durante esse período, os profissionais da comunicação tiveram a oportunidade de participar de diversas oficinas, aprendendo habilidades essenciais para a sobrevivência e deslocamento na selva. Uma das oficinas que se destacou foi de artesanato, na qual os participantes aprenderam a confeccionar moradias temporárias, usando materiais naturais da floresta, como folhas e cipós. Ainda foram desenvolvidas técnicas de amarração, e estudando as diferentes espécies de folhas da região, os jornalistas adquiriram habilidades que lhes permitirão compreender a complexidade do ambiente da selva e a amplitude onde o artesanato pode ser aplicado.

A segunda fase do programa está programada para o dia 31 a 1° de novembro de 2023, na região de Guajará-Mirim. Nesta etapa, os participantes terão a oportunidade de vivenciar as operações militares em um ambiente real, ampliando ainda mais o seu conhecimento sobre as capacidades da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, no que diz respeito à logística e operações na Amazônia.

Para Arthur Gusmão, chefe de comunicação da Sejucel, que esteve presente na base de selva, destacou que, “a oficina de artesanato salienta como os militares respeitam e cuidam do ambiente em que operam, e a importância dos trabalhos manuais vai muito além da criação de artesanatos como habilidades de sobrevivência em ambientes desafiadores.” concluiu.

O coordenador do programa tenente-coronel Barreto relatou que, o programa criado em 2021 tem o propósito de oferecer conhecimentos sobre o Exército e assuntos militares a profissionais de Comunicação e outros parceiros. “Proporcionando atividades práticas na selva, como a construção de abrigos improvisados com palhas, semelhantes às usadas pelos indígenas, para mostrar como os militares se adaptam e utilizam recursos naturais de maneira eficaz.” afirmou.

O titular da Sejucel, Júnior Lopes mencionou que, “é fundamental que os trabalhos manuais sejam integrados em todos os âmbitos profissionais, pois eles não apenas enriquecem nossas vidas, mas também contribuem para o desenvolvimento de profissionais mais completos e conscientes”, finalizou.

