Governo promove encontro estadual visando à garantia de direitos dos catadores de materiais recicláveis, em Rondônia

Considerando que o desenvolvimento econômico precisa estar aliado ao desenvolvimento social, o Governo do Estado promoverá, de 11 a 13 de dezembro, o 1º Encontro para Catadores de Materiais Recicláveis de Rondônia, no endereço: Avenida Governador Jorge Teixeira, n° 491; Bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho. A proposta é promover o diálogo acerca da promoção e garantia dos direitos dessas pessoas em vulnerabilidade, bem como estimular o desenvolvimento, a produção e o consumo de produtos derivados desses materiais.

O evento, organizado pela Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas será aberto às 19h do dia 11 com a palestra magna ao público em geral sob o tema “O Catador de Sonhos”, com Geraldo Rufino, catador que passou a ser o maior empresário de reciclagem automotiva da América Latina.

A expectativa do Governo é reunir cerca de 150 catadores de materiais recicláveis em palestras, rodas de conversas, grupo de trabalho, oficinas e apresentação dos programas da Seas aos quais poderão ter acesso, a exemplo do Prato Fácil, que já ofertou mais de 2 milhões de refeições nutritivas, ao custo de R$ 2, para famílias em situação vulnerável. Do total de participantes estimados, 39 são da Capital e 111 do interior do Estado.

O governador Marcos Rocha destacou a importância do Encontro por ser um momento em que a população que produz o lixo seja incentivada a utilizar insumos com menor impacto ambiental, com padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços.

“Estes profissionais, que catam, selecionam e vendem materiais recicláveis, têm papel fundamental na sociedade, que deve ser reconhecido. Por isso, nosso intuito com este Encontro, é também promover a capacitação, a cultura cooperativista e o aperfeiçoamento da gestão para o desenvolvimento das cooperativas do Estado de Rondônia, debater o panorama atual da política de assistência social, no que se refere aos catadores de materiais recicláveis, e buscar a valorização dessa classe de trabalhadores”, reforçou.

Conforme explicou a secretária, Luana Rocha, o Encontro também tem por objetivo contribuir para a organização social e produtiva desses profissionais, orientá-los para a autogestão, à independência e garantir apoio. “Os catadores de materiais recicláveis merecem atenção especial, pois no trabalho do dia a dia transformam o que é lixo em mercadoria, contribuindo para a nossa economia e principalmente ao meio ambiente”, observou.

Entre os temas que serão abordados nos dias 12 e 13, das 9h às 18h, estão:

“Problemática da Coleta Seletiva e Inclusão Social das Catadoras e Catadores de Materiais de Reciclagem”, Eutimar Sombra, gerente de Saneamento Básico da prefeitura de Cruzeiro do Sul/AC;

“Credenciamento das Organizações da Sociedade junto ao Sispar”, Marcos Melo, chefe de Núcleo do Terceiro Setor na Casa Civil do Governo do Estado;

“Normas de segurança no Barracão das Cooperativas/Associações”, Corpo de Bombeiros;

“A organização dos catadores: luta pelo reconhecimento e valorização da categoria”, Alexandro Cardoso, catador de materiais recicláveis, cientista social e diretor do Departamento de Resíduos no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima;

“Sustentabilidade – Apresentação do Núcleo de Ação Sustentável do Instituto Federais de Educação de Rondônia (Ifro), mobilização da comunidade para separação e coleta de recicláveis e APP de coleta entrega de materiais recicláveis”;

“De catador a presidente – trajetória de vida, dificuldades das Cooperativas e importância do cooperativismo”, Telines Basílio (Carioca); e

“Organização das Cooperativas Brasileiras no estado de Rondônia (OCB)”, com Thiago Monteiro Marçal, da Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia.

Fonte: Governo RO