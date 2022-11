Governo quer tornar real o sonho de duas mil crianças no Natal deste ano em Rondônia com a campanha dos funcionários dos Correios

Com a expectativa de tornar mais feliz o Natal de crianças da rede Pública de Ensino em Rondônia, o Governo do Estado mantém a parceria com os funcionários dos Correios, que há mais de 30 anos realizam a Campanha Papai Noel dos Correios, em nível nacional, com o intuito de atender às crianças que enviam cartinhas com pedidos de presente ao chamado “Bom Velhinho”. Desde quarta-feira (16), as cartinhas começaram a chegar na Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, e depois de catalogadas estão sendo distribuídas às demais secretarias e órgãos estaduais para serem “adotadas” pelos servidores públicos.

Ao fazer o lançamento oficial na sexta-feira (18), a secretária e primeira-dama Luana Rocha, falaram da alegria de mais uma vez coordenar esta ação tão importante para a vida de muitas crianças, em especial àquelas em situação de vulnerabilidade social, tendo realizado o sonho de obter um brinquedo, seja uma bicicleta, boneca, bola ou até mesmo material escolar, colchão, cesta básica, entre outros itens que para muitas pessoas são considerados simples, porém para elas são especiais.

PRAZO

Os servidores que quiserem aderir à campanha, têm até o dia 12 de dezembro para “adotarem uma cartinha” e entregar o presente no setor de Recursos Humanos das respectivas secretarias, tornando real o sonho de uma criança. A expectativa do governo é que pelo menos dois mil sonhos sejam realizados neste ano, com a participação dos servidores estaduais, 500 a mais que em 2021, quando foram “adotadas” 1.500 cartinhas.

A solenidade de entrega dos presentes aos Correios está prevista para o dia 14, no 11° andar do Edifício Pacaás Novos, no Palácio Rio Madeira – PRM, em Porto Velho. Posteriormente, a equipe dos Correios fará a entrega às crianças com os presentes doados pela sociedade em geral, que também é convidada a “adotar cartinhas” nos próprios Correios.

Além de tornar real o sonho das crianças, a Campanha dos funcionários dos Correios tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais. Em mais de três décadas, pelo menos seis milhões de sonhos já foram concretizados em todo o País.

Fonte: Governo RO