Governo realiza capacitações técnicas de Sistema de Movimentação e Gestão Predial para gestores da Educação

Treinamentos em Sistema de Movimentação e em Gestão Predial foram realizados para servidores da Educação, no auditório da Escola Estadual Santa Marcelina, em Porto Velho, na quinta-feira (1º). As capacitações serão estendidas progressivamente para as demais Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e escolas estaduais, envolvendo diretamente os servidores responsáveis pelo preenchimento de dados.

Os sistemas foram desenvolvidos pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cotic), por meio da Gerência de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas. A iniciativa visa potencializar a utilização de ferramentas tecnológicas nas escolas estaduais, começando pela CRE e instituições de Porto Velho.

Entre os participantes das capacitações estão diretores e supervisores escolares, figuras estratégicas na administração das escolas e no uso correto das novas ferramentas. Durante o treinamento, os participantes tiveram a oportunidade de compreender a dinâmica do Sistema de Movimentação e explorar as funcionalidades avançadas do Sistema Predial. Como toda a base teórica, os participantes serão capazes de otimizar a utilização dos recursos disponíveis, reduzir custos operacionais, garantir um ambiente escolar seguro e bem mantido, bem como melhorar a adequação dos recursos humanos às demandas específicas de cada escola.

Segundo a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Lucia Pacini, a expectativa é que a abordagem resulte na otimização do corpo docente. “A ideia é contribuir para um ambiente educacional mais dinâmico e adaptado às necessidades dos alunos”, destacou.

CAPACITAÇÃO CONTÍNUA

Ainda nos dias 23 e 24 de janeiro, a Seduc, por meio da Gerência de Capacitação Técnica, reuniu 200 coordenadores e gerentes para a Capacitação Técnica em Manual de Aquisições e Contratações. O ponto central do evento foi a apresentação do Manual, uma ferramenta essencial que já está disponível no site oficial da pasta, no link: https://rondonia.ro.gov.br/seduc/.

Segundo a gerente técnica, Jeieli Oliveira, o evento estimula a colaboração e a busca por soluções conjuntas para desafios comuns, inclusive propõe melhorias dando destaque a transparência e qualidade no ensino. “Ao alinhar conhecimento teórico, prático e a interação entre os profissionais, a capacitação técnica equipará os servidores com as habilidades necessárias para alcançar qualidade e eficiência na gestão educacional em Rondônia”, concluiu.

Fonte: Governo RO