Governo realiza entrega de materiais avaliados em mais de 700 mil reais para equipar unidades prisionais do Estado

Com o objetivo de equipar as unidades prisionais do Estado, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Justiça – Sejus, realizou na segunda-feira (14), a entrega de materiais avaliados em R$ 715.939,15 (setecentos e quinze mil, novecentos e trinta e nove reais e quinze centavos). A verba engloba a aquisição de 93 centrais de ar, 250 ventiladores industriais, 37 refrigeradores, 73 roçadeiras e 82 lavadoras de alta pressão.

O investimento total conta com R$ 544.350,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil e trezentos e cinquenta reais) do Fundo Penitenciário Nacional – Fupen e R$ 171.589,15 (cento e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove e quinze centavos) do Governo do Estado. As centrais de ar, já distribuídas, foram destinadas às salas onde ocorrem projetos de reinserção social, como bibliotecas, salas de projetos, salas de aulas, entre outros, e juntamente aos ventiladores e bebedouros visam promover um serviço público de qualidade, para servidores, reeducandos e visitantes das unidades. As roçadeiras e lavadoras de alta pressão tem por objetivo manter a limpeza, conservação e manutenção dos estabelecimentos prisionais.

O governador do Estado, Marcos Rocha afirmou que, a melhoria do serviço público é uma das prioridades da gestão. “Precisamos investir na estruturação, seja em reformas, construções e aquisições de materiais também, isso proporciona um ambiente adequado para os servidores, público em geral, e no sistema prisional possibilita um cumprimento de pena mais humanizado”, concluiu.

Fonte: Governo RO