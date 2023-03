Governo relança Pronasci com foco em violência de gênero

Divulgação: Polícia Civil – 15/03/2023 José Wilson da Silva Filho, suspeito de comandar ataques no RN

Um homem de 29 anos, apontado pela polícia como um dos responsáveis pelos ataques violentos no Rio Grande do Norte, morreu após um confronto com a polícia, em João Pessoa , na madrugada desta quarta-feira (15).

Segundo a Polícia Civil, o nome do suspeito é José Wilson da Silva Filho , ele era foragido dos sistemas prisionais da Paraíba e do Rio Grande do Norte . O homem estava escondido no bairro de Paratibe, na capital paraibana.

Luciano Augusto, delegado do Departamento de Investigação Contra o Crime Organizado no Rio Grande do Norte (DEICOR-RN), afirmou que o rapaz era monitorado há um ano e ele fazia parte do grupo criminosos responsável pelos ataques.

Para encontrá-lo, a polícia recebeu uma denúncia com o endereço de José na Paraíba. Quando os agentes chegaram no local, o suspeito trocou tiros com a polícia. Ele foi baleado, levado para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, mas não resistiu e morreu no início da manhã desta quarta-feira.

Segundo Luciano Augusto, José era um dos poucos membros da facção que estavam livres.

“Com os recentes ataques oriundos de ordens vindas do presídio, ele era um dos poucos integrantes do grupo em liberdade, e estava orquestrando o cumprimento destas ordens. Nós intensificamos a investigação contra ele e identificamos que ele atuou fornecendo armamentos, dinheiro e determinando os locais dos ataques que aconteceram nos últimos dias”, disse o delegado.

Ataques no RN

Desde a madrugada da última terça (14), ações criminosas que envolvem tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos atingem o estado do Rio Grande do Norte. Entre os alvos estão um fórum de Justiça, duas bases da Polícia Militar, uma prefeitura e um banco. A capital Natal e outras 19 cidades foram atingidas.

Além disso, uma loja também foi depredada e carros que estavam estacionados nas ruas e em garagens públicas, além de ônibus do transporte público e escolar, foram incendiados.

Nesta quarta-feira (15), a Força Nacional desembarcou em Natal, capital do Rio Grande do Norte , com o objetivo de auxiliar os agentes de segurança do estado a conter a onda de violência.

Balanço policial dos ataques

Os agentes de segurança do estado realizaram diversas ações para conter os criminosos. Até o fim desta terça, a polícia prendeu, pelo menos, 25 suspeitos, além da apreensão de:

5 armas de fogo apreendidas;

18 artefatos explosivos apreendidos;

3 galões de gasolina

4 motos

1 carro

dinheiro

drogas

Um homem suspeito de estar envolvido nos ataques foi transferido da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na Grande Natal, para um presídio federal de segurança máxima.

As visitas a detentos em penitenciárias do estado foram suspensas.

Fonte: IG Nacional