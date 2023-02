Governo sensibiliza Coordenadorias Regionais de Educação sobre a importância da criação do Comitê de Combate às Drogas

Investir na prevenção ao uso de substâncias entorpecentes, para proteger os alunos da Rede Estadual de Ensino contra o uso indevido de drogas, é a meta do Governo de Rondônia, por intermédio do Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas – Conepod, com a ativação do Comitê Permanente de Combate às Drogas nas Escolas.

O presidente do Conepod, David Inácio esteve visitando as Coordenadorias Regionais de Educação – CRE nos municípios do interior, para sensibilizar os profissionais de Educação sobre a importância da reativação dos Comitês. Na quarta-feira (15), o presidente do Conepod esteve reunido com a coordenadora regional de educação de Vilhena, Maria de Fátima Oliveira Alves e discutiu a importância da prevenção ao uso de entorpecentes nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

“A educação é um instrumento de transformação, e temos que utilizar esse instrumento, para proteger os alunos que farão parte deste processo de forma efetiva, pois terão vez e voz no Comitê Permanente de Combate às Drogas”, afirmou o presidente.

O Comitê que será composto por professores, alunos e pais de alunos, irá desenvolver ao longo do ano letivo, atividades de conscientização quanto às consequências do uso de drogas e os danos causados aos usuários, tendo como público-alvo os alunos, familiares, professores, gestores e a comunidade escolar. O trabalho de sensibilização deverá ser feito por meio de apresentações culturais, concursos de frases, redações, artigos, vídeos, fotografias, confecção de cartilhas, entre outras atividades.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, afirmou que, o Comitê Permanente de Combate às Drogas na Rede Estadual de Ensino vai auxiliar sobre prevenção às drogas e o mal que causa às famílias e à sociedade, utilizando a linguagem dos alunos e de acordo com a faixa etária, “o trabalho será especialmente sobre conscientizar alunos e professores sobre os malefícios que as drogas causam à vida do dependente químico, da família e sociedade”, disse o governador.

COMITÊ

O Comitê Permanente de Combate às Drogas, no âmbito da Rede Estadual de Ensino, foi instituído com base na Lei n° 2.148, de 3 de setembro de 2009, regulamentada pelo Decreto 17361 regulamenta lei 2148 de 05 de dezembro de 2012. E a coordenação das atividades, conforme a Portaria nº 2019 de 25 de fevereiro de 2022, que institui o Comitê, é de responsabilidade da orientação; em conjunto à direção e supervisão escolar. As atividades deverão ser orientadas e supervisionadas pelas Coordenadorias Regionais de Ensino e a fiscalização será feita pelo Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas.

Fonte: Governo RO