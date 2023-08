Governo trabalha fortalecimento dos vínculos familiares para melhorar o desenvolvimento das crianças em Rondônia

Com a premissa de manter bons laços familiares e contribuir com o melhor desenvolvimento social da criança, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, realizou no período de 21 a 26 de agosto, uma série de atividades destinadas às famílias, com foco nas crianças, no Baixo-Madeira, região de Porto Velho.

A ação fez parte do Agosto Verde, mês em que anualmente é realizada campanha em todo o país, para a conscientização sobre os cuidados que se deve ter com crianças na chamada primeira infância, a partir da gestação até os seis anos de vida.

Durante uma semana, a equipe da Seas e instituições parceiras percorreram três distritos e comunidades adjacentes, começando por Calama, na segunda-feira (21), seguindo por Demarcação (22), Gleba Rio Preto (23), Terra Firme (24), Papagaios (25) e Nazaré (26), incluindo as comunidades de Pombal, Conceição do Galera, Tira Fogo, Catarina, Boa Vitória e Silveira, orientando as famílias com palestras sobre a importância da primeira infância, parentalidade responsiva e primeiros-socorros. A ação incluiu também, atividades consideradas simples, como tarefas domésticas, troca de fraldas com a participação do pai, brincadeiras, informações sobre como agir no caso de engasgo, ferimentos, picadas de insetos, entre outras que incluem a participação de todos os integrantes do lar, com vistas ao fortalecimento do vínculo familiar para o crescimento saudável e melhor desenvolvimento físico e cognitivo da criança. No caso das gestantes, houve ainda, entrega de kits enxoval do programa Mamãe Cheguei, contendo 21 itens necessários ao bebê.

Para o governador Marcos Rocha, os cuidados com as crianças são ações contínuas, que não se limitam ao mês de agosto, por isso, além do Mamãe Cheguei, o Governo também trabalha com programas como o Crescendo Bem, que consiste na transferência de renda para gestantes e famílias com crianças de 0 a 3 anos ou até 6 anos, quando há deficiência; o Prato Fácil, que garante refeições nutritivas a R$ 2, para as famílias do Cadastro Único – CadÚnico; inclusive o Rondônia Cidadã, que leva vários serviços essenciais à população, incluindo atividades educativas e de lazer para o público infanto-juvenil.

“Para termos adultos mais saudáveis e equilibrados e uma sociedade mais valorizada, é necessário que trabalhemos desde o começo, no período de gestação, para que a criança nasça e cresça em um ambiente harmonioso, resultado do fortalecimento do vínculo familiar, tendo garantidos, também, os itens necessários para sua sobrevivência”, salientou o governador.

Os moradores dessas localidades foram contemplados com o registro no CadÚnico, principal porta de acesso aos programas e projetos da assistência social, realizado pela equipe do Centro de Referência da Assistência Social – Cras.

