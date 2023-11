Governo vai publicar novo prazo para calendário de plantio de soja no Estado

Mais 240 pacientes são atendidos simultaneamente pelo Serviço de Assistência Multidisciplinar Domiciliar (Samd) em Rondônia, uma forma do Governo de Rondônia humanizar os atendimentos médicos a pacientes. Com esta iniciativa, os pacientes conseguem receber todos os cuidados da equipe multidisciplinar no conforto do lar. Assim também, como medicamentos, equipamentos de auxílio ao tratamento e serviço especializado de curativo.

Para o governador Marcos Rocha, o trabalho realizado pelo Samd ajuda a desafogar os atendimentos nos hospitais e mais que isso, oferece aos pacientes a oportunidade de serem tratados em seus lares, junto às suas famílias. ‘‘É um trabalho em conjunto de profissionais de alta qualidade e os familiares dos pacientes, onde o Governo dá toda a assistência para restabelecimento da saúde dos pacientes em suas casas’’, salientou.

ASSISTÊNCIA

De acordo com a Coordenação do Samd, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), o Serviço de Assistência Multidisciplinar Domiciliar recepciona, tanto as demandas espontâneas, no qual há necessidade de apresentação de documentação para solicitação do atendimento domiciliar, onde será avaliado o perfil clínico e social, para posterior admissão no serviço quanto à desospitalização.

Esse trabalho acontece, principalmente, junto aos Hospitais da Rede Estadual: Hospital Infantil Cosme e Damião (HICD), Hospital Estadual e Pronto Socorro João Paulo II (HEPSJPII), Hospital de Base Ary Pinheiro (HB), Centro de Medicina Tropical ( Cemetron ) e Hospital de Retaguarda de Rondônia (HRR).

E com o objetivo reduzir ainda mais a superlotação nesses hospitais, neste último trimestre, o Samd ampliou o horário de funcionamento, que antes era das 7h às 19h, e passou a atender até a 1h da manhã.

A Atenção Domiciliar (AD) é indicada, conforme Portaria de Consolidação nº 05 do Ministério da Saúde, ‘‘para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade, na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador’’.

FROTA REFORÇADA

As equipes do Samd percorrem diariamente entre 80km a 100km e o serviço recebeu do Governo de Rondônia reforço na frota, com mais cinco caminhonetes, que foram entregues no início deste mês para fortalecer o atendimento aos pacientes. Ao todo, são 20 veículos disponíveis para atender os pacientes.

Para a Coordenação, ter veículos potentes e em boas condições é fundamental para a execução do serviço, ainda mais nos casos que as equipes atendem localidades de difícil acesso, principalmente no período chuvoso. A novas caminhonetes trazem maior segurança, agilidade e conforto.

EQUIPE QUALIFICADA

De acordo com a Coordenação do Samd, o serviço abrange toda área urbana do município de Porto Velho e conta com 110 servidores públicos, entre enfermeiros, psicólogos, médicos, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistentes sociais, técnicos em enfermagem, técnicos em laboratórios, administrativos e motoristas.

O atendimento é oferecido de acordo com a necessidade do paciente, mediante visitas domiciliares das equipes.

Os casos de maior complexidade são acompanhados pelas equipes multiprofissionais de atenção domiciliar (Emad) e de apoio (Emap), do Serviços de Atenção Domiciliar (SAD) – Melhor em Casa. O Serviço de Assistência Multidisciplinar Domiciliar é um programa do Governo Federal, implementado no município de Porto Velho, por meio da pactuação entre Sesau e Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho, em 6 de dezembro de 2012.

A maior parte dos usuários atendidos pelo serviço recebem alta por estabilidade clínica.

Fonte: Governo RO