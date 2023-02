Governo viabiliza entrega de kits de higiene para idosos da Casa do Ancião São Vicente de Paula, em Guajará-Mirim

Para atender as necessidades das linhas municipais do Estado, o Governo de Rondônia promoveu nesta quinta-feira (16), no estacionamento Pirarucu do Palácio Rio Madeira – PRM, em Porto Velho, a entrega de 52 retroescavadeiras e sete escavadeiras hidráulicas, que serão destinados a 27 municípios.

Os equipamentos, destinados para Porto Velho e demais municípios do Estado, foram adquiridos por meio de emenda da bancada federal e Governo de Rondônia, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR, do Governo Federal.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, que participou da solenidade de entrega dos equipamentos, ressaltou que um momento importante para o Estado, para que os municípios possam fazer mais. “Com o apoio dos projetos do Estado, mais os equipamentos, os municípios passam a ter uma infraestrutura melhor. Essa é a segunda leva que já entregamos, de muitos outros equipamentos, que certamente chegarão por meio de recursos ao nosso Estado”.

Para o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, Eder Fernandes, “os equipamentos irão auxiliar as frotas municipais, nos serviços de infraestrutura urbana e rural, construções de pontes e substituição de tubos, sendo um reforço que as prefeituras estão recebendo para ajudar no desenvolvimento, que como um todo, acaba sendo um ciclo, pois com o município se desenvolvendo, o Estado cresce”.

BENEFÍCIOS

Em nome de todos os prefeitos beneficiados com os maquinários, o prefeito de Alta Floresta do Oeste, Giovan Damo, agradeceu ao Governo de Rondônia pela entrega, “que vai contribuir para um serviço ainda melhor, dando mais potencialidade, força e condições de trafegabilidade, segurança para o transporte escolar e escoamento da produção agrícola”.

INVESTIMENTO

O investimento das 52 retroescavadeiras e sete escavadeiras hidráulicas é de R$ 28.046.597,84 (vinte e oito milhões, quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais, oitenta e quatro centavos). Este recurso é referente ao Convênio 862552/2017, celebrado entre o Governo do Estado de Rondônia, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR.

O recurso global é de R$ 45.903.167,44 (quarenta e cinco milhões, novecentos e três mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Os demais investimentos do valor global são de R$ 11.303.485,41 (onze milhões, trezentos e três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais, quarenta e um centavos) na 1ª etapa, referentes a uma entrega de equipamentos já realizada em 2021. Já o valor de R$ 6.553.084,19 (seis milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, oitenta e quatro reais, dezenove centavos), serão destinados para as próximas aquisições.

Fonte: Governo RO