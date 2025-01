Graciele Lacerda detalha parceria de Zezé com os cuidados com Clara: ”Parceirão’

Ao responder perguntas de fãs nas redes sociais, Graciele Lacerda contou em seu Instagram, na terça-feira (7), que Zezé Di Camargo tem sido um super parceirão nos cuidados com a filha recém-nascida. O sertanejo e a musa fitness deram as boas-vindas a Clara, sua primeira filha, no dia 25 de dezembro.