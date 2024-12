Graciele Lacerda posta vídeo do parto de Clara, sua filha com Zezé: ‘Ansiedade’

Graciele Lacerda, de 44 anos, compartilhou no Instagram, nesta segunda-feira (30), o vídeo do parto de Clara, sua primeira filha com Zezé Di Camargo, de 62, que nasceu na quarta-feira (25). Nas imagens, o casal aparece bastante emocionado, enquanto Wanessa Camargo acompanha com outros membros da família o nascimento da menina.

“Durante a gestação, por diversas vezes, imaginei como seria o momento do parto. Acho que todas as mães sentem um misto de medo e ansiedade, e comigo não foi diferente. É um momento mágico e sagrado. Em instantes, você terá em seus braços o maior amor da sua vida. Essa alegria se mistura com a preocupação de saber se está tudo bem”, escreveu Graciele. Graciele Lacerda tem alta da maternidade e deixa hospital com a filha: ‘Pra casa’