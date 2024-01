Graciele lacerda resume 2023 como ano de muitos aprendizados: ‘Cuidado de Deus’

A cantora Anaiza está pronta para surpreender seus fãs, hoje (16), com o lançamento nas plataformas de streaming e em seu canal no YouTube de “STORYBOOK”.

A ideia por trás do vídeo é refletir a sonoridade vibrante da música, apresentando duas estéticas distintas que se complementam.

Inicialmente, o visual remete a elementos e roupas que evocam uma atmosfera bem antiga. Conforme a narrativa se desenrola, o clipe transita para o futurismo, incorporando elementos prateados, azuis e roxos, proporcionando uma transformação envolvente.

O processo de criação do projeto foi intenso, como revela Anaiza:

“Esse foi um projeto longo, durou muito tempo para ser feito. Comecei a escrever a letra e a melodia da música no meu quarto em 2022. Já tinha sonoridade, a vibe, as batidas, já conseguia imaginar a música completa na minha cabeça nesse dia.”

A cantora destacou que a primeira versão, gravada com banda em estúdio, não atingiu sua visão completa para o single. Após um período de pausa e reflexão, retomou o projeto, experimentando com diferentes sonoridades até chegar à versão ideal, em parceria com o produtor Lucas Marmitt.

A direção artística e coreográfica é de Wesley Messi, com a participação dos bailarinos Felippe Ferreira e Kauã Messi. A captação de imagens ficou a cargo da Melon Filmes e a preparação vocal foi de Jefferson Nogueira.Os figurinos são assinados por Nilo Caprioli, e Vinicius Dias foi o responsável pelo hair/makeup.

Com um estilo musical pop, Anaiza está pronta para deixar sua marca no cenário musical com “STORYBOOK”.