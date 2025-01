Gracyanne Barbosa confirma participação dela e de Giovanna no BBB 25: ‘Aguardem’

A aguardada estreia do Big Brother Brasil 25 promete movimentar os lares brasileiros com uma nova dinâmica de jogo e a presença de uma das figuras mais emblemáticas do universo fitness, Gracyanne Barbosa, acompanhada de sua irmã, Giovanna Jacobina.

O reality show mais popular do país, que inicia em 13 de janeiro de 2025, trará a inovação das duplas, introduzindo estratégias mais complexas e laços familiares que prometem gerar entretenimento. Ambas as participantes já são figuras conhecidas do público, mas o convívio dentro da casa poderá revelar lados pouco explorados de suas personalidades.

Giovanna Jacobina, de 26 anos, é médica veterinária e influenciadora digital, destacando-se por seu estilo de vida saudável e conexões nas redes sociais. Seguindo os passos da irmã mais velha, Giovanna equilibra sua carreira profissional com sua presença online, acumulando mais de 140 mil seguidores no Instagram. A dupla, composta por irmãs que mantêm uma relação próxima e de cumplicidade, já desperta a curiosidade dos fãs e promete momentos marcantes no programa.

A nova temporada do BBB também chama atenção pela inovação nas regras, que irão exigir maior colaboração entre os participantes. Embora apenas um seja coroado vencedor, as duplas deverão trabalhar juntas durante boa parte do jogo, o que adiciona camadas de tensão e complexidade ao reality. A confirmação de Gracyanne e Giovanna como participantes já movimenta as redes sociais, alimentando debates e especulações sobre como irão lidar com as dinâmicas do programa.