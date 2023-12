Grávida, Fernanda Paes Leme se despede anuncia saída de Podcast: ‘Vibrando’

A atriz Fernanda Paes Leme está gestante do primeiro filho e, por isso, durante o novo episódio do Podcast ‘Quem Pode, Pod!‘, a atriz anunciou que deixará o programa nas próximas temporadas. Fernanda apresentou o programa ao lado de Giovanna Ewbank durante todo ano de 2023, mas concluiu que precisa se dedicar ainda mais à família que vem formando com Victor Sampaio, seu marido.

“Hoje chega ao fim uma fase muito importante para mim, profissionalmente e pessoalmente. O ‘Quem Pode, Pod’ não foi uma plataforma para mostrar mais o meu trabalho, mas também foi um lugar para eu aprender muito, evoluir, me divertir, conhecer e redescobrir pessoas especiais. Aqui eu acertei, errei, virei meme, brilhei, refleti muito sobre questões muito sérias, viralizei e também aprendi a olhar mais para dentro”, iniciou ela. “Que período especial eu pude passar ao seu lado, Gioh. A sua espontaneidade única, seu carisma e a sua generosidade. Te observar, te ver evoluir e compartilhar tantas vivências aqui com você. Por mais de 50 programas, a minha profunda admiração, respeito e compreensão por você só aumentou. Você é uma luz imensa. E cada reunião, cada programa, foi uma oportunidade de observar o que você tem melhor para oferecer, que é ser você. Obrigada por tanto”, disse.

Entanto, Fernanda não descarta a possibilidade de voltar a apresentar o podcast ao lado da comadre: “Eu estou vibrando esse fim com a mesma emoção e frio na barriga de quando a gente começou. Porque é um fim e um início de uma vida nova, de mais uma vida que está chegando, e a gente não sabe como vai ser o futuro. Mas eu sei que o ‘Quem Pode, Pod’ é a minha casa e eu sei que as portas estão sempre abertas. E quem sabe eu não faço uma visitinha?”, brincou. Confira: