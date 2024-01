Grazi Massafera se pronuncia após rumores de romance secreto: ‘Deixa o povo beijar’

Nesta quinta-feira (04), Cezar Black fez um relato um tanto quanto polêmico nas redes sociais e deu o que falar. Enquanto respondia os fãs no seu perfil oficial do Instagram, o enfermeiro analisou suas trajetórias no ‘Big Brother Brasil 2023‘ em ‘A Fazenda 15‘ e revelou ter se arrependido profundamente do reality show rural.

“Esse é o meu maior arrependimento. Entrei na fazenda achando que era um jogo que valia um prêmio milionário e através de estratégias tentávamos movimentar o jogo e nos proteger. Porém, percebi que não é sobre jogar. No BBB, sofri demais com os julgamentos dos participantes, por isso chorava tanto”, afirmou Black.

“Na Fazenda, tentei ser mais forte pra que não me colocassem em lugares que não eram meus e fui julgado por isso. Fui mal interpretado em todas minhas atitudes. Infelizmente, serviu de aprendizado. Agora é erguer a cabeça, seguir em frente mostrando no cotidiano quem eu sou de verdade”, declarou o ex-BBB e ex-Fazenda.