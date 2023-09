Grêmio abre semana de treinamentos com foco no Red Bull Bragantino

A equipe do Grêmio abriu a semana de atividades com foco no seu próximo adversário no Campeonato Brasileiro 2023. Para a confronto diante do RB Bragantino, às 21h30 do próximo dia 14, em Bragança Paulista, o técnico Renato Portaluppi treinou o time na manhã desta segunda-feira, 11, com somente a parte de aquecimento aberta para cobertura da imprensa.

Após iniciar o aquecimento na academia do CT Luiz Carvalho, o elenco passou para o complemento dos exercícios em campo. Sob o comando da preparação física, os jogadores passaram por estações de exercícios tracionando cargas em corridas de curtas distâncias. Logo depois, sem a presença da imprensa, o técnico Renato Portaluppi passou para um trabalho tático com a participação de atletas do elenco Sub-20.

