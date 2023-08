Grêmio derrota o Fluminense e volta a vice-liderança do Brasileirão

O Grêmio entrou em campo na tarde deste domingo, 13, na Arena, para enfrentar o Fluminense, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Bitello e Ferreira, o Tricolor bateu a equipe carioca por 2 a 1, somando três pontos na competição, resultado este que deixar a equipe de Renato Portaluppi na vice-liderança, com 33 pontos.

A partida começou movimentada, com chances criadas pelos dois lados. O Fluminense ameaçou com uma enfiada de bola de Samuel Xavier para Cano, que chutou cruzado, obrigando Gabriel Grando a fazer grande defesa. Mas o Tricolor respondeu com um lance de Suárez para Ferreira, que acionou Bitello mais à direita. O meia cruzou na pequena área, mandando forte demais, impossibilitando o camisa 9 alcançar.

Com maior posse de bola, os visitantes seguiram impondo seu ritmo nos espaços que o Grêmio acabava por dar. Aos 12’, chegaram novamente com perigo, quando Keno, de frente para Grando, mandou a gol, mas o goleiro gremista segurou. A resposta do time de Renato Portaluppi veio de imediato, com Ferreira chutando no canto esquerdo, mas Fábio também bloqueou.

A pressão adversária resultou em gol aos 19 minutos de bola rolando, quando Keno recebeu na esquerda e mandou na área. Cano se antecipou à zaga e desviou para o fundo das redes.

O Grêmio não se abalou e conseguiu igualar a contagem aos 24’, com Bitello, que recebeu um passe dentro da área de Suárez e chutou cruzado na saída do goleiro, sem chances de defesa, empatando o jogo na Arena. Quase que o Tricolor ampliou aos 34’, com Suárez acionado na área, mas o uruguaio foi flagrado em posição de impedimento e o lance anulado.

A equipe carioca teve nova chance em bola parada, com uma cobrança de falta da entrada da área: Arias cobrou em curva, mandando por sobre a meta.

E a virada veio. Após boa trama pela direita, a bola chegou a Ferreira dentro da área, que recebeu, cortou para a perna direita e finalizou, mandando no canto direito do gol adversário. Grêmio 2 a 1, com 45 minutos jogados.

Na etapa complementar, o Tricolor iniciou pressionando, tanto que criou uma boa chance logo aos 6’, quando Suárez tramou com João Pedro Galvão, mas a zaga fez o corte. Na sequência, depois de recuperar a bola no erro adversário, Ronald teve a chance de finalizar, mas perdeu o ângulo e acionou o uruguaio, que finalizou – o goleiro carioca defendeu. Outra boa chance gremista nasceu pela direita, com um cruzamento de Fábio. Suárez tentou desviar, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Aos 22’, em lance de contra-ataque, Bitello deu um passe para Ronald que saiu em velocidade e cruzou, mas a bola bateu no defensor e saiu. Na sequência, foi a vez de Pepê arriscar, batendo de longe, mas para fora.

Mas em uma das chegadas adversárias ao ataque, Cano foi acionado novamente na boca do gol e mandou para as redes – o lance foi anulado por impedimento de Keno, na origem da jogada. Logo de imediato, o mesmo aconteceu com os gremistas. Depois de um cruzamento da esquerda, Martinelli desviou, enganando o goleiro Fábio – a bola acabou no gol, mas o lance foi anulado pelo VAR, analisando a posição de Suárez, que participou da jogada. Segundo arbitragem, impedido.

Com o resultado, o Grêmio soma três pontos e chega a 33 na competição, reassumindo a vice-liderança.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 1 FLUMINENSE

Competição: Série A do Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Dia e hora: 13 de agosto, domingo, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa/SP) Cartões amarelos: Villasanti, Fábio, Suárez (GRE); Samuel Xavier, Marlon, Fernando Diniz, Daniel, André (FLU)

Gols: Cano, aos 18’/1ºT, para o Fluminense; Bitello, aos 24’/1ºT, e Ferreirinha, aos 45’/1ºT, para o Grêmio Grêmio: Gabriel Grando; Fábio (João Pedro), Bruno Alves, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Ronald (Lucas Besozzi), Bitello (Luan) e Ferreira (Gustavo Martins); João Pedro Galvão (Pepê) e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon (Martinelli) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Daniel (Leo Fernández) e Ganso (Yony González); Arias, Cano e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

