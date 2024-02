Grêmio empata sem gols com Ypiranga

O Grêmio entrou em campo na noite desta quarta-feira, 14, para mais um duelo pelo Campeonato Gaúcho. Com uma equipe com peças diferentes do último duelo, o time gremista empatou sem gols com o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, em Erechim.

O resultado garantiu um ponto para o Tricolor, que soma 17 pontos na competição. O próximo desafio será no sábado, diante do Santa Cruz, na Arena.

O jogo começou movimentado, com ambas as equipes tentando criar oportunidades no campo de ataque. Antes dos três primeiros minutos, os dois times ameaçaram: do lado do Ypiranga, Gedeílson cruzou da ponta-direita, mas não passou por Caíque. Os gremistas chegaram com Gustavo Nunes, que mandou um chute colocado, raspando a meta adversária.

Aos 10 minutos de bola rolando, os donos da casa ameaçaram em uma jogada rápida dentro da área, onde Zé Vitor fez o pivô para Alisson Taddei, que encheu o pé e finalizou a gol, obrigando uma grande defesa do arqueiro do Tricolor. Mas não demorou para sair a resposta do Grêmio, que tentou com Nathan acionando Everton Galdino, mas a bola correu demais e saiu pela linha de fundo.

O time de Erechim seguiu tentando impor seu ritmo, mantendo maior posse de bola nos minutos iniciais. Com 14’ jogador, Foguinho desceu pela esquerda, invadiu a área e cruzou – por sorte, a bola correu demais e se perdeu no campo de defesa.

Quase que o Tricolor abriu a contagem aos 22’, quando André Henrique fez um cruzamento na pequena área, a bola ficou viva e após bate-rebate, caiu para Galdino, que bateu, mas carimbou a defesa. Do outro lado, o Ypiranga chegou após cobrança de escanteio, em que Mateus Anderson chutou com muito perigo – a bola saiu raspando o poste.

Aos 31’, o Grêmio teve uma chance em falta da meia direita. Nathan colocou na pequena área, o goleiro do Ypiranga afastou e na sobra, a defesa cortou o lance. Na sequência, Gustavo Nunes recebeu um lançamento, saiu em velocidade, invadiu a área e chutou, mas o goleiro segurou.

Na etapa complementar, o ritmo da partida seguiu equilibrado. O Ypiranga ameaçou inicialmente com Lucas Lopes, que fez um cruzamento na área, mas Caíque segurou. Em resposta, a equipe comandada por Alexandre Mendes ameaçou com Gustavo Nunes, que dominou na ponta esquerda e colocou na boca do gol, mas o arqueiro adversário defendeu.

A melhor chance da partida saiu aos 14’, quando após um lance de ataque, Gustavo Nunes alçou na área, Nathan desviou de cabeça e na sobra, André Henrique mandou a gol, mas o defensor do time de Erechim conseguiu impedir a conclusão a gol.

Passados 22’, o Ypiranga chegou com uma cobrança de falta: Dudu mandou direto e a bola passou por sobre a meta. Já o Grêmio chegou com um cruzamento de Wesley para Uvini, mas a marcação fez o corte. Já com 30 minutos jogados, o Tricolor teve uma chance em cobrança de falta. Pedro Lucas colocou na área, mas a zaga cortou.

Três minutos depois, Wanderson tentou para os donos da casa, mandando um chute de fora da área – Caíque segurou.

O Grêmio ainda tentou na reta final da partida, quando Ronald fez um cruzamento para Gustavo Nunes, que acionou Pedro Lucas. O meia finalizou, mas carimbou os defensores.

Final de jogo: Ypiranga 0x0 Grêmio.

Com o resultado, Tricolor soma um ponto e chega a 17 pontos na competição.

