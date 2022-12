Grêmio encaminha proposta final e fica no aguardo por Suárez

A novela Luis Suárez está perto de ter um desfecho positivo para o Grêmio. Buscando assinar com o jogador o mais rápido possível, a nova gestão do Tricolor enviou na tarde desta terça-feira (27.12) o contrato para o uruguaio e seu staff analisarem.

Com isso, de acordo com o jornalista Eduardo Gabardo, de GZH, caberá ao atleta concordar com tudo ou não. Caso haja o sinal positivo, uma comitiva gremista será mandada ao Uruguai para a realização de exames médicos, visando finalmente acertar a vinda do centroavante à Porto Alegre. Já na hipótese de uma negativa os documentos serão devolvidos ao Grêmio para que o clube possa reajustar alguma cláusula que esteja gerando conflitos.

Vale ressaltar que o clube gaúcho está contando com ao menos três investidores para bancar o salário do uruguaio, que estará na casa dos R$ 1,5 milhões. Para compensar a quantia, o atleta será usado em diversas campanhas de marketing e ações com os torcedores.

Caso todas as contratações encaminhadas sejam concretizadas, o Tricolor chegará ao seu décimo primeiro reforço para a próxima temporada, número que poderá ser elevado após a disputa do Gauchão 2023 em razão das análises que serão feitas pela comissão técnica gremista.

Fonte: Agência Esporte