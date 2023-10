Grêmio finaliza preparativos e viaja para enfrentar o Curitiba

O Santos FC treinou em Brasília nesta terça-feira (31), como preparativo para o jogo diante do Flamengo, pela 31ª rodada do Brasileirão, no Estádio Mané Garrincha, na capital federal. O elenco, que chegou segunda-feira à noite, fez a atividade no Estádio Defelê, sob comando do técnico Marcelo Fernandes.

Sem Marcos Leonardo, que levou o terceiro amarelo, o atacante Júlio Furch deve ser o titular no ataque e se mostra confiante em uma boa apresentação. “Quero seguir somando, fazendo a minha parte nos minutos em que jogar, seja desde o início do jogo ou do segundo tempo”, afirmou o argentino.

“A verdade é que os meninos têm me tratado muito bem. Todo o grupo, a instituição, me deixam muito feliz de pertencer ao Santos. Temos de seguir ajudando com o pouco que podemos e fico muito agradecido por todos”, acrescentou Furch, ao falar sobre a sua adaptação no Peixe.

