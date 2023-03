Grêmio perde e larga em desvantagem na disputa de vaga na final do Gauchão

Na tarde deste domingo (19,.03), o Grêmio iniciou sua caminhada nas semifinais do Campeonato Gaúcho. O Tricolor entrou em campo no Colosso da Lagoa, em Erechim, para enfrentar o Ypiranga, no jogo de ida da fase mata-mata do Estadual. O time do técnico Renato Portaluppi – que disputou o confronto com as camisas estampando às costas o nome de Lucas Leiva, que anunciou o encerramento de sua carreira na última sexta-feira – acabou superado pelos donos da casa por 2 a 1 e decide vaga na Arena, no próximo sábado.

Com menos de sete minutos jogados, já foi possível perceber a superioridade tricolor na primeira etapa do jogo. Apesar da posse de bola ser maior dos donos da casa na primeira etapa, a efetividade foi gremista. Logo aos 5 minutos, o Grêmio chegou com perigo depois de uma grande jogada entre Bitello e Suárez. O meia aproveitou erro adversário e acionou o uruguaio um pouco mais atrás, dentro da área. O camisa 9 finalizou, obrigando grande defesa de Caíque – a bola ainda voltou para o atacante, que mais uma vez tentou concluir, mas sem sucesso.

Mas aos 12 minutos, depois de algumas insistências, o Tricolor teve sucesso e abriu a contagem: Suárez recebeu na meia-direita um passe de Pepê e ficou na cara com o goleiro adversário, mandando cruzado, no canto direito da meta do time de Erechim, colocando a equipe na frente no marcador.

O técnico Renato Portaluppi precisou fazer suas duas primeiras modificações na equipe aos 19’ e aos 32’. Fábio sentiu desconforto na coxa esquerda e foi substituído por Thaciano. Já em um lance de contra-ataque, Pepê sofreu uma falta e sentiu dores musculares, dando lugar a Ferreira.

A melhor chance do Ypiranga no jogo veio aos 33’, quando MV foi lançado no ataque e finalizou, mandando à esquerda do gol defendido por Adriel, para fora.

Seis minutos depois, Ferreira invadiu a área, foi a linha de fundo e acabou sofrendo pênalti. Luis Suárez bateu, mas Caíque voou no canto esquerdo, à meia altura, para defender a cobrança do uruguaio. Nos acréscimos, aos 51’, o Tricolor ainda tentou com Vina, que depois de grande jogada de Ferreira, chutou buscando o canto esquerdo do gol, mas a bola acabou indo para fora.

O Grêmio voltou com a mesma formação para a etapa complementar, mas a partida passou a ser mais equilibrada, com maior superioridade adversária. O Grêmio tentou aos 11’, em bola parada fechada, mas Caíque afastou de soco. Em resposta, os donos da casa ameaçaram com Matheusinho, acionado na linha de fundo – ele mandou no canto esquerdo de Adriel, mas não conseguiu igualar a contagem.

Passados 20’, o time de Erechim chegou com Matheusinho na área, que ao dividir com Kannemann, caiu no gramado – pênalti assinalado. Erick foi para a cobrança e mandou forte para o fundo das redes, assinalando o gol de empate.

Nove minutos depois, o Tricolor teve mais uma mudança: Thiago Santos e Galdino ocuparam os lugares de Felipe Carballo e Vina.

O Ypiranga só não virou porque parou em Adriel. Primeiro, Matheusinho invadiu a área em velocidade e chutou cruzado, para grande defesa do goleiro gremista que, de imediato, pegou o chute de Erick, no rebote.

Já com 35’, o Grêmio chegou com uma falta cobrada por Bitello no meio da área, mas Islan cortou o perigo. Mas do outro lado, o time de Erechim ameaçou de novo com Matheusinho, desta vez em escanteio da direita – Islan desviou para o gol e Adriel operou outra grande defesa – no lance, após análise de VAR, Kannemann foi penalizado com o segundo cartão amarelo por colocar a mão na bola e terminou expulso da partida. O saldo ficou ainda mais negativo, com um novo pênalti assinalado pela arbitragem: Erick cobrou com qualidade e virou o marcador nos acréscimos, mandando no canto direito da meta.

Com o resultado, o Tricolor larga em desvantagem na decisão das semifiniais. O duelo final acontece no sábado, às 16h30, na Arena.

