Grêmio realiza último treinamento antes de embarque para estreia na Copa do Brasil

O elenco do Grêmio começou a semana de treinamentos para enfrentar a equipe do Campinense, na estreia da Copa do Brasil. A caminhada em busca do hexacampeonato da competição começa na quarta-feira (01.03), 20h, no estádio Mané Garrincha – Brasília/DF.

Logo após a apresentação no começo da manhã de hoje, os atletas iniciaram o aquecimento sob o comando da equipe de preparação física. No gramado, puderam ampliar a movimentação iniciada na academia e logo depois já passaram para a parte tática.

Sob o comando do técnico Renato Portaluppi, os jogadores atuaram em pose de bola e transição entre os setores com destaque para os passes rápidos e finalização no gol em um treino tático no gramdo do CT Luiz Carvalho.

O Tricolor inicia a viagem para o confronto da Copa do Brasil no começo da manhã desta terça-feira, quando embarca para a Brasília. A lista de relacionados será divulgadanos canais oficias do Grêmio.

Fonte: Agência Esporte