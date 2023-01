Grêmio se representa para sequência da Pré-Temporada

Após o período de recesso do final do ano, o grupo de jogadores da equipe masculina profissional do Tricolor voltou, na tarde desta terça-feira, aos treinamentos que integram a Pré-Temporada Mr. Jack.bet.

Com estreia nos gramados programada para o próximo dia 17 de janeiro, diante do São Luiz, na Arena, pela Recopa Gaúcha, os atletas retomaram hoje as atividades, mas com os trabalhos fechados para a imprensa.

O grupo foi orientado a uma tarde de treinamentos físicos, com um circuito, seguido de corridas em torno do gramado.

A grande novidade do dia ficou por conta da chegada do novo reforço do Tricolor, o uruguaio Luis Suárez, que desembarcou em Porto Alegre pouco depois do meio-dia e foi recepcionado por centenas de torcedores gremistas. No CT, o atacante realizou avaliações, isocinético, passou pela fisioterapia e também correu no campo.

O volante Thiago Santos foi liberado pela comissão técnica para acompanhar uma questão familiar e se juntará com o grupo no final de semana.

A terça-feira ainda contou com o anúncio do lateral-direito Fábio como mais um reforço para a temporada 2023.

Nesta quarta-feira, o grupo volta aos trabalhos em dois turnos: pela manhã fará trabalhos com bola no campo, e, à tarde, atividades físicas na academia de musculação.

Fonte: Agência Esporte