Grêmio vence Avenida por 1 a 0 e mantém liderança no Campeonato Gaúcho

O Grêmio entrou em campo no início da noite deste sábado, no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul, para enfrentar o Avenida, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com mudanças na equipe, o Tricolor venceu os donos da casa pelo placar de 1 a 0, com gol assinalado por Nathan Fernandes na etapa inicial.

O resultado mantém o Grêmio na liderança da competição, com 12 pontos somados em cinco jogos.

Os primeiros instantes da partida foram equilibrados, sem muitas chances claras no campo de ataque. Foi o time de Renato Portaluppi quem ameaçou inicialmente, com Nathan Fernandes invadindo a área pela esquerda e cruzando na marca penal, mas a defesa da equipe do interior do estado cortou com Jonatha, aos 5 minutos.

A partir daí, o jogo passou a ficar mais movimentado e a resposta adversária veio logo depois, em um lance de contra-ataque que terminou em falta para os donos da casa na risca da grande área: Carlos Henrique bateu, mandando direto à meta gremista, onde Caíque defendeu. A bola ainda ficou viva, mas a zaga cortou pela linha de fundo. Outra oportunidade dos donos da casa saiu dos pés de Jean Carlo, que de fora da área cortou a marcação e arrematou, obrigando mais uma defesa do goleiro tricolor.

Mas passados 13’, o Grêmio chegou novamente, quando tramou com F. Cristaldo e Dodi, que recebeu o passe e tentou a finalização, mas Ruan defendeu com tranquilidade. Sete minutos depois, foi Galdino quem arriscou de longe, mandando à esquerda da meta adversária.

Quando o relógio marcava 35 minutos de bola rolando, o Grêmio abriu a contagem nos Eucaliptos. Nathan Fernandes recebeu na meia esquerda, desceu em diagonal, cortou a marcação e finalizou, mandando para o fundo das redes e assinalando o gol gremista.

Logo depois da saída do meio-campo, os gremistas intensificaram o ritmo de jogo e chegaram novamente com o autor do gol, que foi a linha de fundo e cruzou fechado na frente da meta, mas a zaga conseguiu o corte.

Já o Avenida tentou responder as investidas do Grêmio com um cruzamento feito por Jean Carlo, mas por sorte, ninguém alcançou e a bola saiu pela lateral.

Mesmo com maior posse de bola na etapa inicial, o Tricolor não conseguiu ampliar a contagem, mesmo dominando a maior parte das ações na etapa inicial.

O segundo tempo seguiu da mesma forma, mas com algumas ações iniciais dos donos da casa, que logo ameaçaram com um cruzamento de Jean Carlo, que levantou na área, mas o goleiro gremista segurou firme. Na sequência, Felipe Cruz também arrematou em direção a meta, mandando para fora.

O Tricolor respondeu quase que de imediato, com uma chance de falta, passados 6 minutos: F. Cristaldo mandou direto, mas para fora. Lucas Besozzi também tentou, invadindo a área e fazendo o passe rasteiro para o centro, mas a defesa da equipe de Santa Cruz do Sul fez o corte.

Passados 19’, após cobrança de escanteio, Lucas Besozzi recebeu o passe na área, girou e encheu o pé, obrigando uma grande defesa do goleiro Ruan, que espalmou pela linha de fundo.

Mas o Avenida não se abalou e também levou perigo à meta gremista: a bola foi alçada no segundo poste por Jean Carlo, mas Caíque saiu bem e afastou de soco.

Outra chance do Grêmio saiu novamente dos pés de Besozzi, que fez uma linda jogada pela esquerda, passou por dois marcadores e cruzou, mas ninguém conseguiu concluir em gol, com 24’ jogados.

Aos 33’, a equipe adversária tramou com perigo, colocando uma bola na área. No lance, Reinaldo e Alan dividiram e o jogador do Avenida caiu pedindo pênalti – nada foi assinalado.

Na reta final da partida, aos 41’, Lucas Besozzi desceu pela esquerda e fez um lindo cruzamento no segundo poste, na medida para André Henrique. O atacante dominou e chutou, mas a bola subiu demais. Mas o time do interior ainda seguiu buscando o empate: Bruninho fez um cruzamento da direita, alcançando Hélio, que girou na marca penal e chutou, mandando para fora.

Do lado tricolor, já nos acréscimos, Cuiabano colocou a bola na pequena área, mas o goleiro fez a defesa em dois tempos. Por pouco os adversários não empataram no final da partida, quando Chicão, de dentro da área, mandou a gol, mas por sorte houve o desvio para fora.

Final de jogo: Avenida 0x1 Grêmio.

Com o resultado, Grêmio segue na liderança, com 12 pontos somados em cinco jogos. O próximo desafio será diante do FC Santa Cruz, na Arena, às 21h30 de terça-feira.

