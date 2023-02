Grêmio vence Esportivo e segue líder invicto no Gauchão

No duelo que marcou o fechamento da quinta rodada do Campeonato Paulista 2023, o Palmeiras foi a cidade de Mirassol (SP), na noite desta quarta-feira (01.02), no Estádio Municipal José Maria Campos Maia, para enfrentar a equipe homônima deste município e, pelo resultado de2 a 0, com gols de Breno Lopes e Atuesta aos 23 e 47 do segundo tempo, o Verdão saiu vitorioso, somando mais três pontos na competição estadual e, desta forma, passou a ser o time que mais pontuou no certame até aqui: 11 pontos (3 vitórias, 2 empates em 5 jogos), contra 10 pontos do Corinthians (segundo colocado, do grupo C).

Com essa campanha, O Verdão é o único invicto, já que todos os outros participantes sofreram pelo menos uma derrota cada até esta 5ª jornada; de quebra, o Palmeiras também segue sendo o único visitante que venceu todos os seus compromissos até aqui, pois, das três vitórias obtidas em seus cinco jogos, as outras duas aconteceram ambas fora de casa(contra o Botafogo, por 1 a 0, pela 2ª rodada, e ante o Ituano, por 3 a 1, pela 4ª).

Clique aqui para ver a ficha técnica, estatísticas e tudo sobre o jogo!

E não é só isso. O triunfo desta noite também rendeu ao Palmeiras mais algumas estatísticas. Uma delas, a de se tornar o time que mais acumulou vitórias ao longo da competição até aqui (três),ao lado de Corinthians e Santo André.

Além de ser o único time 100% fora de casa e o que mais acumulou vitórias, o fato de não ter sofrido gol no duelo desta noite ajudou a manter duas estatísticasda qual o Verdão também é o detentor de forma isolada: a de ser o dono da defesa menos vazada do Paulistão 2023 e também o único invicto do torneio: isso porquesofreu apenas um gol nos cinco jogos que disputou (três vitórias e dois empates), cujo único gol sofrido aconteceu na vitória sobre o Ituano por 3 a 1, fora de casa, pela rodada anterior, e o segundo colocado no quesito é o Corinthians, vazado três vezes. Além disso, todos os outros participantes do Paulistão 2023 já sofreram pelo menos uma derrota cada até esta 5ª jornada , menos o Alviverde.

Não é de hoje que o Maior Campeão do Brasil vem sendo referência no setor defensivo quando se trata de Paulistão. Se por um lado, atualmente, o Palmeiras é o dono da melhor defesa do Estadual, o clube já vinha obtendo sucesso neste quesito defensivo há muito mais tempo; isso porque nas sete edições anteriores do campeonato, a agremiação esmeraldina fechou o torneio como a número um no quesito em seis delas!

Entre 2016 a 2022, o Verdão só não foi o dono da melhor defesa do Paulista na edição do Paulistão de 2021, considerando, é claro, os jogos válidos pela fase de grupos do torneio, etapa na qual todas as equipes participantes possuem o mesmo número de partidas disputadas: 12.

De quebra, este resultado fez com que o Palmeiras mantivesse uma tradição quase infalível em jogos especificamente contra o Mirassol: a de fazer gol em quase todos os jogos. Essa curiosa estatística fica por conta de que, das 13 vezes que os times se enfrentaram ao longo da história, em 12 delas o Verdão pontuou pelo menos uma vez em cada. Dentre todos os embates disputados, o único em que o Verdão não movimentou o marcador foi em um revés pelo Paulista de 2012, no dia 31 de março daquele ano (aliás, um dos três únicos sofridos para o Mirassol nesses 13 jogos disputados).

Palmeiras e Mirassol se enfrentaram pela primeira vez em 2008, no empate por 2 a 2 com mando do Verdão na Arena Barueri. Aquele jogo ficou marcado pela faixa com que os jogadores do Verdão entraram em campo com dizeres em homenagem ao centenário da imigração japonesa no Brasil (1908-2008). No total dos 13 confrontos disputados entre os times desde então – todos pelo Paulistão –, o Palmeiras registra larga vantagem: sete vitórias contra três vezes em que foi superado, e outros três jogos terminaram empatados (o Verdão marcou 22 gols e sofreu 17).



No encontro mais recente antes do desta quarta-feira (01/02), o Mirassol havia levado a melhor ao ter superado o Verdão Allianz Parque por 2 a 1, em 25 de abril de 2021. Mas isso só depois de um tabu favorável ao Palmeiras, que vinha de quatro partidas invictas seguidas contra o Leão, sendo que, o último revés sofrido antes dessa série invicta emplacada havia acontecido há bastante tempo: no encontro das equipes pelo Estadual de 2013. Só depois disso, então, que os times duelaram quatro vezes (entre os anos de 2017 e de 2020, com três vitórias palmeirenses e um empate), até que, em 2021, no encontro mais recente, o Mirassol, voltou a vencer em 2022, até o Verdão retomar a tradição das vitórias contra o adversário da vez em 2023, no duelo de hoje, por 2 a 0.

E para este compromisso contra o Mirassol, o técnico Abel Ferreira mandou a campo um time misto, predominantemente composto pela presença de jogadores que nem sempre são frequentes no time titular, mas que sempre vêm mostrando serviço ao entrarem no decorrer das partidas – exceção do goleiro Weverton, titular absoluto que, nesta partida, viajou com o time e se fez presente, mais uma vez, na meta palmeirense.Além do goleiro, foram a campo:Mayke, Luan, Kuscevic e Vanderlan; Jailson, Atuesta e Bruno Tabata; Breno Lopes, Rafael Navarro e José López.

Destes 11 iniciais, jogaram a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo há três dias Weverton (único titular daquela partida dentre os que iniciaram o duelo contra o Mirassol); além de Luan, Mayke, Jailson, Breno Lopes e Rafael Navarro – este último, inclusive, marcando presença em todas as seis partidas disputadas pelo Verdão na temporada 2023: cinco pelo Paulista (duas como titular) e a da Supercopa do Brasil.

Vale lembrar que o fato de o Palmeiras ter ido a campo com time alternativo nesta noite muito se deve, praticamente, pelo mesmo motivo de também ter atuado em seu jogo mais recente pelo Estadual também com uma equipe modificada, entretanto, não menos eficiente, em relação àquela que vem iniciando os jogos desde o início da temporada de 2023 – a mesma que, inclusive, enfrentou o e venceu Flamengo pela final da Supercopa no último domingo (28), com a presença de Gómez, Murilo, Rony, Veiga, Dudu e companhia.

E se desta vez os considerados titulares do Verdão ganharam uma ‘folga’ após o título do último dia 28, quando havia ido a campo pelo Estadual pela última vez, no dia 25, às vésperas da decisão, o Palmeiras também jogou com um time misto, mas daquela vez para garantir a força máxima no duelo pelo troféu, e venceu o Ituano por 3 a 1 indo a campo com Marcelo Lomba; Mayke, Luan, Kuscevic e Vanderlan; Jailson, Atuesta (Fabinho, 34’/2T) e Bruno Tabata (Giovani, 41’/2T); Breno Lopes (Gustavo Garcia, 42’/2T), Flaco López (Merentiel, 41’/2T) e Rafael Navarro (Jhonatan, 41’/2T).

Fonte: Agência Esporte